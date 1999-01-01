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    «Бетис» продлил контракт с 38-летним Хоакином. В начале декабря он оформил хет-трик за 18 минут

    «Бетис» объявил о продлении контракта с полузащитником Хоакином.

    Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2021 года.

    Предыдущий договор между клубом и 38-летним футболистом истекал по окончании нынешнего сезона.

    • Хоакин – воспитанник «Бетиса».
    • За основную команду севильцев он выступал с 2000-го по 2006-й год, а также с 2015-го года по настоящее время.
    • Суммарно игрок провeл 365 матчей, забил 53 гола и сделал 29 результативных передач.
    • 8 декабря Хоакин в игре с «Атлетиком» оформил хет-трик за 18 минут.

    Источник: Официальный твиттер «Бетиса»

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