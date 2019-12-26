«Бетис» продлил контракт с 38-летним Хоакином. В начале декабря он оформил хет-трик за 18 минут

«Бетис» объявил о продлении контракта с полузащитником Хоакином.
Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2021 года.
Предыдущий договор между клубом и 38-летним футболистом истекал по окончании нынешнего сезона.
- Хоакин – воспитанник «Бетиса».
- За основную команду севильцев он выступал с 2000-го по 2006-й год, а также с 2015-го года по настоящее время.
- Суммарно игрок провeл 365 матчей, забил 53 гола и сделал 29 результативных передач.
- 8 декабря Хоакин в игре с «Атлетиком» оформил хет-трик за 18 минут.
Источник: Официальный твиттер «Бетиса»