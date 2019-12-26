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  • «Бетис» продлил контракт с 38-летним Хоакином. В начале декабря он оформил хет-трик за 18 минут

«Бетис» продлил контракт с 38-летним Хоакином. В начале декабря он оформил хет-трик за 18 минут

26 декабря 2019, 20:44

«Бетис» объявил о продлении контракта с полузащитником Хоакином.

Стороны заключили соглашение, рассчитанное до лета 2021 года.

Предыдущий договор между клубом и 38-летним футболистом истекал по окончании нынешнего сезона.

  • Хоакин – воспитанник «Бетиса».
  • За основную команду севильцев он выступал с 2000-го по 2006-й год, а также с 2015-го года по настоящее время.
  • Суммарно игрок провeл 365 матчей, забил 53 гола и сделал 29 результативных передач.
  • 8 декабря Хоакин в игре с «Атлетиком» оформил хет-трик за 18 минут.

Источник: Официальный твиттер «Бетиса»
Испания. Примера Бетис Хоакин
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