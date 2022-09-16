Хоакин из «Бетиса» зажигает в 41: участвует в корриде и забивает рекордный гол в ЛЕ

Много ли вы знаете игроков, которые играют на классном уровне в 36-летнем возрасте? А в 37-летнем? А в 40-летнем? А в 41-летнем?

Если нужен ответ на последний вопрос, то это Хоакин из «Бетис». Во втором туре Лиги Европы его команда принимала «Лудогорец». Хоакин провел на поле 72 минуты и забил один из мячей. Хоакин сделал это в 41 год и 56 дней:

Это позволило ему стать самым возрастным автором гола в Лиге Европы;

Судя по Transfermarkt, это позволило ему стать самым возрастным автором гола в еврокубках в целом.

Следующим летом Хоакин отпразднует 42-й день рождения. Тогда же у него закончится контракт с «Бетисом». Предыдущее соглашение он продлил в межсезонье. Клуб назвал его юношей. Сам он говорил после этого:

«Я просто представляю: закончу карьеру, будет много времени, не будет тренировок. Я растолстею, стану малоподвижным. Кошмар, пенсия меня пугает. Кажется, я буду играть до тех пор, пока из меня не посыплется песок. Посмотрите на меня – я в полном порядке. Поэтому до песка еще очень-очень далеко».

Знаете, несмотря на возраст, Хоакин действительно в полном порядке. Он до сих пор очень яркий:

• Нарвался на штраф от «Бетиса», потому что по просьбе тореадора выпрыгнул на арену для корриды.

• Катается на сноуборде: «Клуб не разрешает, но мне это нравится. Я люблю горы и снег – очень странно для испанца, знаю. Думаю, после завершения карьеры займусь сноубордингом полноценно».

• Интервью тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини от июля-2022: «Мне сложно описать Хоакина. Обычно молодые футболисты сильнее шумят и громче смеются на тренировках. Но в «Бетисе» это Хоакин. Но я не могу сказать ему: «Эй, ты мешаешь». Во-первых, он – легенда. Во-вторых, он работает усерднее всех остальных. Да простит меня старательный Набиль [Фекир]».

• Хоакин в прошлом сезоне обещал, что завершит карьеру летом-2022. После продления контракта он говорил: «Да нет, мне очень скучно».

• А еще Хоакин очень любит свой клуб. Летом у «Бетиса» была проблема с регистрацией – Хоакин предложил завершить карьеру, чтобы освободить слот. Руководство не пошло на этот шаг.

• Кстати, Хоакин зажигает в соцсетях: бегает по дому в каблуках, танцует на камеру, говорит о вине, показывает пранки и фокусы. Почитайте материал об этом на нашем партнерском сайте «Гол».

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press