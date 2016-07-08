Хоакин отказался переходить в «Милан» по просьбе Монтеллы

Новый главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла предложил хавбеку «Бетиса» Хоакину присоединиться «россонери», однако получил отказ. Свое нежелание воссоединиться с наставником, в котором игрок работал в «Фиорентине», 34-летний испанец мотивировал тем, что намерен отработать до конца свой контракт с «вердибланкос».

Напомним, действующее соглашение полузащитника с его нынешним клубом рассчитано до середины 2017 года.

В минувшем сезоне Хоакин принял участие в 30 матчах Примеры, забив один гол и сделав пять результативных передач.