Радимов – о матче «Зенит» – «Бетис»: «Хоакин должен со мной и Быстровым в студии «Матч ТВ» сидеть, а он голевые отдает»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об игре «Зенита» и «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы.

– Как оцените игру «Зенит» – «Бетис»?

– Результат отрицательный, игра – могло быть лучше. Очень расстроило начало. Что потом добавили и переломили – это очень хорошо. В этом большую роль, считаю, сыграли Малком и Дзюба.

Дело не только в том, что оба забили – они стали цепляться за мячи, выводить из обороны. Что касается решающего гола – даже на таком уровне подобные ошибки не прощают.

Тем более «Бетис» во втором тайме играл по счету и позволил себе выпустить игроков практически стартового состава. С другой стороны, все мог изменить удар Кузяева, который попал в перекладину.

– Кузяев должен был отдать пас на Юри Альберто или правильно делал, что бил сам?

– В идеале, конечно, здесь катить на партнера и забивать в пустые ворота. Другое дело, что Кузяев был на такой скорости, что мог просто не успеть среагировать на ситуацию. Да и расстояние было слишком близким. Но при обоих вариантах, это стопроцентный голевой момент.

– Известно, что вы следите за испанским футболом. «Бетис» играл на сто процентов?

– Это был стопроцентный «Бетис». При том, что человек шесть из первых 11 не всегда попадают в стартовый состав. Плюс не было Фекира и Каналеса, которые определяют всю игру в атаке.

С другой стороны, скажу парадоксальную вещь. «Зениту» не повезло, что Пеллегрини решил провести в этом матче ротацию. Тот же Хоакин в свои 40 уже должен был сидеть вместе со мной и Володей Быстровым в студии «Матч ТВ», обсуждая перипетии игры, а он голевую передачу на поле отдает. Мастерства-то вагон.

Это я к тому, что игроки ротации приехали доказывать свою состоятельность. И это классные футболисты, которых в «Бетисе» очень много. Что-то у них получилось, что-то нет, но они доказали, что компетентны и конкурентоспособны для этой команды.

– Почему Пеллегрини так поступил?

– У «Бетиса» очень много игр через два на третий. В Примере он борется за Лигу чемпионов, что очень важно для пополнения клубной казны – это раз. Второе – это Кубок страны. В Испании финальный матч за этот трофей вызывает грандиозный ажиотаж. Помню это по себе.

Поэтому данная стадия Лиги Европы по приоритетам не самая важная из всех трех турниров. Но, повторюсь, игроки ротации показали, что они в отличном состоянии. И очень легкие.

Если «Зенита» ритма не хватало, то они в нем находятся. Больше того, играй «Бетис» полностью основным составом, возможно, «Зенит» и не проиграл бы. Такая вот парадоксальная история.