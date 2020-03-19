Хавбек «Бетиса» Хоакин с накрашенными губами станцевал в женской одежде под песню Bamboleo

Полузащитник «Бетиса» Хоакин поддержал челлендж «Оставайся дома» (Stay At Home), станцевав под песню Gipsy Kings – Bamboleo.

При этом футболист был одет в женский халат, а его губы были накрашены красной помадой.

Ранее футболисты РПЛ присоединись к интернет-челленджу Stay At Home, направленного против распространения коронавируса. Матиас Норманн, Самуэль Жиго, Джордан Ларссон, Себастьян Дриусси чеканили рулоны туалетной бумаги.