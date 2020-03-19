Хавбек «Бетиса» Хоакин с накрашенными губами станцевал в женской одежде под песню Bamboleo

Полузащитник «Бетиса» Хоакин поддержал челлендж «Оставайся дома» (Stay At Home), станцевав под песню Gipsy Kings – Bamboleo.
При этом футболист был одет в женский халат, а его губы были накрашены красной помадой.
- Ранее футболисты РПЛ присоединись к интернет-челленджу Stay At Home, направленного против распространения коронавируса. Матиас Норманн, Самуэль Жиго, Джордан Ларссон, Себастьян Дриусси чеканили рулоны туалетной бумаги.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Хоакина