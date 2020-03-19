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  • Хавбек «Бетиса» Хоакин с накрашенными губами станцевал в женской одежде под песню Bamboleo

Хавбек «Бетиса» Хоакин с накрашенными губами станцевал в женской одежде под песню Bamboleo

19 марта 2020, 01:37
3

Полузащитник «Бетиса» Хоакин поддержал челлендж «Оставайся дома» (Stay At Home), станцевав под песню Gipsy Kings – Bamboleo.

При этом футболист был одет в женский халат, а его губы были накрашены красной помадой.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Хоакина
Испания. Примера Бетис Хоакин
Комментарии (3)
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Бухбух
1584579745
Вот что коронавирус с футболерами делает.
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general.lizyukov
1584606196
Слабак! Каблуки надо было надеть и ночнушку с кружавчиками - тогда бы ржачно вышло )))
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Fancyfall
1584702241
лучше танцевать, как умеешь, чем тулбумом жонглировать)))
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