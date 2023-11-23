Символическая сборная Ла Лиги в 21-м веке

Ла Лига представила символическую сборную 21-го века, используя по одному игроку от клуба.
В нее включены Лионель Месси, Криштиану Роналду, Хаби Алонсо, Ян Облак и другие.
Вратарь: Ян Облак («Атлетико»);
Защитники: Начо Монреаль («Осасуна»), Маурисио Почеттино («Эспаньол»), Роберто Айяла («Валенсия»), Хесус Навас («Севилья»);
Полузащитники: Хуан Роман Рикельме («Вильярреал»), Хаби Алонсо («Реал Сосьедад»), Юлен Герреро («Атлетик»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Хоакин Санчес («Бетис»).
Источник: твиттер Ла Лиги