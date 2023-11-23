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    Символическая сборная Ла Лиги в 21-м веке

    Ла Лига представила символическую сборную 21-го века, используя по одному игроку от клуба.

    В нее включены Лионель Месси, Криштиану Роналду, Хаби Алонсо, Ян Облак и другие.

    Вратарь: Ян Облак («Атлетико»);

    Защитники: Начо Монреаль («Осасуна»), Маурисио Почеттино («Эспаньол»), Роберто Айяла («Валенсия»), Хесус Навас («Севилья»);

    Полузащитники: Хуан Роман Рикельме («Вильярреал»), Хаби Алонсо («Реал Сосьедад»), Юлен Герреро («Атлетик»);

    Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Хоакин Санчес («Бетис»).

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    Источник: твиттер Ла Лиги

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2167

      Таврида 1 час назад

      Хоакин Санчес здесь при чем? Именно без него сборная Испании добилась наибольших успехов.

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