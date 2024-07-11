«Жирона» пополнилась хавбеком «МЮ»

Полузащитник Донни ван де Бек перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Жирону». Контракт испанского клуба с 27-летним игроком рассчитан до 2028 года.

Прошлый сезон нидерландский хавбек провел на правах аренды во франкфуртском «Айнтрахте», где поучаствовал в 8 матчах Бундеслиги.

Сообщалось, что фиксированная сумма трансфера составит 500 тысяч евро. По данным журналиста Фабрицио Романо, благодаря бонусам сумма может достичь 4-5 миллионов евро.

Ван де Бек перешел в «МЮ» из «Аякса» в 2020 году за 39 миллионов евро.