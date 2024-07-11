Беллингем может перенести операцию после Евро-2024

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем может перенести операцию на плече после чемпионата Европы-2024. По данным Relevo, игрок испытывает дискомфорт после вывиха, полученного в ноябре прошлого года в матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано».

С тех пор болевые ощущения у Беллингема не прошли. Сейчас он вынужден играть на обезболивающих уколах, а также использовать защиту, чтобы избежать усугубления травмы.

«Реал» ранее рассматривал возможность хирургического вмешательства, но до сих пор предпочитал консервативное лечение. После Евро-2024 Беллингем пройдет обследование, а затем мадридский клуб примет решение по поводу возможной операции.

В случае хирургического вмешательства восстановление футболиста займет не менее 2 месяцев.