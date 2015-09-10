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    Хоакин: «Монтелла не рассчитывал на меня»

    Полузащитник «Бетиса» Хоакин рассказал о периоде, проведенном в «Фиорентине».

    «В течение первого года я ни разу не сыграл две игры подряд. Монтелла не рассчитывал на меня, и я не выступал достаточно хорошо. Второй год начался хуже – на два месяца я был предоставлен сам себе и тренировался в одиночестве. Однако в конце концов я могу сказать, что я остался доволен, и болельщики меня любили.

    Возвращение в «Бетис»? «Уотфорд» также сделал мне предложение. Деньги, конечно, важны, но я последовал велению сердца», – сказал хавбек.

    Источник: Football Italia

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    10.09.2015 13:34
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