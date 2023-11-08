Расставшийся с Шакирой Пике рассказал, что стал чаще заниматься сексом

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос экс-вингера сборной Испании Хоакина о том, сколько раз в неделю он занимается сексом.

«Сейчас больше», – сказал Пике с улыбкой.

Экс-футболист «Бетиса» Хоакин также прокомментировал расставание Пике с известной певицей Шакирой: «У всех историй есть две версии».