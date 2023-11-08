Расставшийся с Шакирой Пике рассказал, что стал чаще заниматься сексом

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос экс-вингера сборной Испании Хоакина о том, сколько раз в неделю он занимается сексом.
«Сейчас больше», – сказал Пике с улыбкой.
Экс-футболист «Бетиса» Хоакин также прокомментировал расставание Пике с известной певицей Шакирой: «У всех историй есть две версии».
- Сейчас Пике встречается с бывшей официанткой Кларой Чиа, работающей ныне в продюсерской компании экс-футболиста «Барселоны».
- Летом 2022 года Пике расстался с певицей Шакирой после 12 лет отношений.
Источник: Mundo Deportivo