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    • Расставшийся с Шакирой Пике рассказал, что стал чаще заниматься сексом

    Расставшийся с Шакирой Пике рассказал, что стал чаще заниматься сексом

    Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике ответил на вопрос экс-вингера сборной Испании Хоакина о том, сколько раз в неделю он занимается сексом.

    «Сейчас больше», – сказал Пике с улыбкой.

    Экс-футболист «Бетиса» Хоакин также прокомментировал расставание Пике с известной певицей Шакирой: «У всех историй есть две версии».

    • Сейчас Пике встречается с бывшей официанткой Кларой Чиа, работающей ныне в продюсерской компании экс-футболиста «Барселоны».
    • Летом 2022 года Пике расстался с певицей Шакирой после 12 лет отношений.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    08.11.2023 19:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 8 ноября, 22:14

      ДУРЬ- ТОЧНЕЕ ДУРЬ ПОЛНЕЙШАЯ

      0
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      Рейтинг: +2270

      Bozigit 8 ноября, 21:47

      Ладно тогда в спортивном ритме. Сколько палок ну или голов кинул?)

      0
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      Рейтинг: +2270

      Bozigit 8 ноября, 20:05

      Вообще охре... ли что ли. Куда мы катимся?
      И это главные новости

      2
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      Рейтинг: +17248

      Алексей З > Bozigit 8 ноября, 20:22

      Мы не катимся , мы уже на дне....и давно.

      0
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      Рейтинг: +25331

      bset 8 ноября, 19:54

      Ну конечно. В домохозяйки ее переведи и еще чаще будет. А у кого карьера, кто самореализуется, у тех не всегда на это время находится. Тем более, еще детьми нужно заниматься.

      2
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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 8 ноября, 19:46

      Ушел от жены с двумя детьми. Накуя комментировать на весь мир. Чой то про свой нынешний секс рассказывать..Не по мужски это.

      1
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