Хоакин мечтает стать на 10 лет моложе

Полузащитник «Бетиса» Хоакин рассчитывает по итогам сезона пробить в еврокубки.

«Наша цель главная цель состоит в том, чтобы побороться за попадание в еврокубки. Мы будем сражаться до конца.

Есть много команд, которые хотят выступать в еврокубках. Для нас это также важно.

Что касается меня, то мне 36, но я хотел бы быть на 10 лет моложе. Я должен еще больше работать, чтобы играть на высоком уровне. Моя мечта нетронута. Я буду продолжать играть в футбол, пока могу», – цитирует Хоакина ABC Sevilla.

Матч 24-го тура испанской Примеры «Бетис» – «Реал» завершился со счетом 3:5. После этой игры команда Хоакина занимает девятую строчку в турнирной таблице.