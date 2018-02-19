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    Хоакин мечтает стать на 10 лет моложе

    Полузащитник «Бетиса» Хоакин рассчитывает по итогам сезона пробить в еврокубки.

    «Наша цель главная цель состоит в том, чтобы побороться за попадание в еврокубки. Мы будем сражаться до конца.

    Есть много команд, которые хотят выступать в еврокубках. Для нас это также важно.

    Что касается меня, то мне 36, но я хотел бы быть на 10 лет моложе. Я должен еще больше работать, чтобы играть на высоком уровне. Моя мечта нетронута. Я буду продолжать играть в футбол, пока могу», – цитирует Хоакина ABC Sevilla.

    Матч 24-го тура испанской Примеры «Бетис» – «Реал» завершился со счетом 3:5. После этой игры команда Хоакина занимает девятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 06:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 февраля 2018, 12:34

      Ты не одинок в таких желаниях!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 10:39

      ну так многие бы хотели но что поделаешь, есть желания которых достигнуть не получиться при всех стараниях.

      3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 19 февраля 2018, 08:39

      В детстве все хотят быстрее быть старше,с возрастом за 35 и т.д. почему-то, у всех желание быть моложе своих лет

      3
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      Рейтинг: +212

      Kalida > fanchik 8 февраля 2019, 14:37

      Почему именно за 35? Мне 22 и я тоже хочу быть моложе лет на 10

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 февраля 2018, 08:16

      Любой человек в мире кому за 35 мечтает об этом

      3
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