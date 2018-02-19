Бетис - Реал

О, даже Бензема смог)
|5 тур
|20 сентября, среда
|23:00
|Реал
|0:1
|Бетис
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Барселона
|38
|28
|9
|1
|99:29
|+70
|93
|2.
|Атлетико М
|38
|23
|10
|5
|58:22
|+36
|79
|3.
|Реал
|38
|22
|10
|6
|94:44
|+50
|76
|4.
|Валенсия
|38
|22
|7
|9
|65:38
|+27
|73
|5.
|Вильярреал
|38
|18
|7
|13
|57:50
|+7
|61
|6.
|Бетис
|38
|18
|6
|14
|60:61
|-1
|60
|7.
|Севилья
|38
|17
|7
|14
|49:58
|-9
|58
|8.
|Хетафе
|38
|15
|10
|13
|42:33
|+9
|55
|9.
|Эйбар
|38
|14
|9
|15
|44:50
|-6
|51
|10.
|Жирона
|38
|14
|9
|15
|50:59
|-9
|51
|11.
|Эспаньол
|38
|12
|13
|13
|36:42
|-6
|49
|12.
|Сельта
|38
|13
|10
|15
|59:60
|-1
|49
|13.
|Реал Сосьедад
|38
|14
|7
|17
|66:59
|+7
|49
|14.
|Алавес
|38
|15
|2
|21
|40:50
|-10
|47
|15.
|Леванте
|38
|11
|13
|14
|44:58
|-14
|46
|16.
|Атлетик Б
|38
|10
|13
|15
|41:49
|-8
|43
|17.
|Леганес
|38
|12
|7
|19
|34:51
|-17
|43
|18.
|Депортиво
|38
|6
|11
|21
|38:76
|-38
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|38
|5
|7
|26
|24:74
|-50
|22
|20.
|Малага
|38
|5
|5
|28
|24:61
|-37
|20
О, даже Бензема смог)
хорошая игра, спасибо обеим командам!!!
Бетис дави помойку.
Нежданчик,правда???2:4,соси
Сосет твоя мамка.
опачки! Бетис красавец!!! и почему у нас так не играют!!!
пропащие наши потому что !
надо им зарплату уменьшить, чтобы стимул был
мдаааа реал ! если все силы не потеряли в матче с псж то должны вырвать победу !