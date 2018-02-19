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Судьи
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано (Бадахос)
Материалы

Бетис - Реал

18.02.2018, Воскресенье, 22:45 мск Севилья, стадион Бенито Вильямарин Трансляция: МАТЧ ТВ Испания. Примера, 24 тур Бетис - Реал
Испания. Примера (2017/2018)
5 тур
20 сентября, среда 23:00 Реал 0:1 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
27 тур
12 марта, воскресенье 22:45 Реал 2:1 Бетис
8 тур
15 октября, суббота 21:45 Бетис 1:6 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 22:30 Бетис 1:1 Реал
2 тур
29 августа, суббота 23:30 Реал 5:0 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
18 января, суббота 19:00 Бетис 0:5 Реал
1 тур
18 августа, воскресенье 23:00 Реал 2:1 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
20 апреля, суббота 20:00 Реал 3:1 Бетис
13 тур
25 ноября, воскресенье 01:00 Бетис 1:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 01:00 Бетис 2:3 Реал
8 тур
15 октября, суббота 20:00 Реал 4:1 Бетис
Испания. Примера (2008/2009)
24 тур
21 февраля, суббота 22:00 Реал 6:1 Бетис
5 тур
27 сентября, суббота 22:00 Бетис 1:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
24 тур
16 февраля, суббота 22:00 Бетис 2:1 Реал
5 тур
27 сентября, четверг 23:55 Реал 2:0 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +37

    Yuras666 19 февраля 2018, 09:59

    О, даже Бензема смог)

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 19 февраля 2018, 09:00

    хорошая игра, спасибо обеим командам!!!

    0
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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский 18 февраля 2018, 23:52

    Бетис дави помойку.

    -3
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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > Михаил_Боярский 19 февраля 2018, 00:22

    Нежданчик,правда???2:4,соси

    1
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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский > Татарин за ЦСКА 20 февраля 2018, 22:31

    Сосет твоя мамка.

    -1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 18 февраля 2018, 23:33

    опачки! Бетис красавец!!! и почему у нас так не играют!!!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > andrej-lucevich 18 февраля 2018, 23:39

    пропащие наши потому что !

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > dinar7777dinar 18 февраля 2018, 23:50

    надо им зарплату уменьшить, чтобы стимул был

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    Рейтинг: +313

    de bruyne 18 февраля 2018, 23:28

    Я щас сплю или эт реально бетис давит реал реал обороняться начал...

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > de bruyne 18 февраля 2018, 23:34

    ты не спишь, щас реальцев будут плющить

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    Рейтинг: +7545

    Татарин за ЦСКА > de bruyne 19 февраля 2018, 00:21

    Просыпайся уже 2:4

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 18 февраля 2018, 23:28

    мдаааа реал ! если все силы не потеряли в матче с псж то должны вырвать победу !

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