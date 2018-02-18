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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал
Бетис - Реал: обзор матча 18 февраля 2018
Бетис
18.02.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 24 тур
3 : 5
Завершен
Реал
33'
А. Манди
37'
Начо (АГ)
85'
С. Леон
11'
М. Асенсио
50'
С. Рамос
59'
М. Асенсио
65'
К. Роналду
90+2'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал
90'
+2
ГОЛ! 3:5!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Васкес
89'
Замена
К. Бензема
️️️️
К. Роналду
ГОЛ! 3:4!
С. Леон
Пас отдал
Х. Фирпо
85'
Замена
К. Тельо
️️️️
Р. Будебуз
82'
Замена
С. Леон
️️️️
А. Гуардадо
81'
80'
Желтая карточка
Каземиро
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Ж. Амат
75'
73'
Замена
Иско
️️️️
Г. Бэйл
65'
ГОЛ! 2:4!
К. Роналду
Пас отдал
Каземиро
Желтая карточка
Л. Морон
61'
59'
ГОЛ! 2:3!
М. Асенсио
Пас отдал
Д. Карвахаль
57'
Желтая карточка
Г. Бэйл
55'
Желтая карточка
С. Рамос
50'
ГОЛ! 2:2!
С. Рамос
Пас отдал
Л. Васкес
Желтая карточка
Х. Фирпо
49'
46'
Желтая карточка
М. Ковачич
Желтая карточка
А. Барраган
44'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Начо
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Манди
Пас отдал
Хоакин
33'
30'
Замена
Т. Эрнандес
️️️️
Марсело
27'
Травма
Марсело
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Асенсио
5'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бетис
40
Педро Лопес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
27
Франсис
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Адан
5
Бартра
2
Манди
5
Амат
23
Фирпо
19
Барраган
18
Гуардадо
8
Руис
10
Будебуз
17
Хоакин
80
Морон
4-1-1-2-2
1
Навас
14
Карвахаль
6
Начо
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Ковачич
17
Васкес
10
Асенсио
7
Роналду
18
Бэйл
5
Амат
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
5
Амат
10
Будебуз
37
Тельо
37
Тельо
10
Будебуз
18
Гуардадо
11
Леон
11
Леон
18
Гуардадо
12
Марсело
19
Эрнандес
19
Эрнандес
12
Марсело
18
Бэйл
22
Иско
22
Иско
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
9
Бензема
7
Роналду
Остались в запасе
Бетис
Реал
40
Педро Лопес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
27
Франсис
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
40
Педро Лопес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
27
Франсис
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Бетис - Реал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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