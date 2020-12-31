Три игрока «Бетиса» заразились коронавирусом перед севильским дерби

«Бетис» объявил о выявлении трех новых случаев заражения коронавирусом в команде.

Тестирование в преддверии дерби с «Севильей» позволило обнаружить болезнь у Мартина Монтойи, Андреса Гуардадо и Хоакина.

Все инфицированные футболисты отправлены на карантин. Они чувствуют себя хорошо.

Матч «Бетис» – «Севилья» запланирован на сегодня, начало – в 18:15 по московскому времени.