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    Три игрока «Бетиса» заразились коронавирусом перед севильским дерби

    «Бетис» объявил о выявлении трех новых случаев заражения коронавирусом в команде.

    Тестирование в преддверии дерби с «Севильей» позволило обнаружить болезнь у Мартина Монтойи, Андреса Гуардадо и Хоакина.

    Все инфицированные футболисты отправлены на карантин. Они чувствуют себя хорошо.

    Матч «Бетис» – «Севилья» запланирован на сегодня, начало – в 18:15 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Бетиса»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43914

      portero 2 часа назад

      Когда же реальная стата по заболевшим у нас будет, всем ставять ОРВИ тесты только если уже пневмония, только сами платно делают (типо с ОРВИ) у тех 80% ковид .

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