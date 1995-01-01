Хоакин установил рекорд «Бетиса» по числу сыгранных матчей в Примере

Я думал,что он еще 10 лет назад его установил)
Полузащитник «Бетиса» Хоакин принял участие в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».
Эта игра стала для него 308-й в Примере в составе севильской команды.
Как сообщает официальный твиттер турнира, это новый клубный рекорд «Бетиса».
- Хоакин – воспитанник «Бетиса».
- За основу он дебютировал в августе 2000 года.
- В 2006-м хавбека купила «Валенсия», затем он выступал за «Малагу» и «Фиорентину».
- 31 августа 2015 года Хоакин вернулся в «Бетис», подписав трeхлетний контракт.