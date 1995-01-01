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    Хоакин установил рекорд «Бетиса» по числу сыгранных матчей в Примере

    Полузащитник «Бетиса» Хоакин принял участие в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».

    Эта игра стала для него 308-й в Примере в составе севильской команды.

    Как сообщает официальный твиттер турнира, это новый клубный рекорд «Бетиса».

    • Хоакин – воспитанник «Бетиса».
    • За основу он дебютировал в августе 2000 года.
    • В 2006-м хавбека купила «Валенсия», затем он выступал за «Малагу» и «Фиорентину».
    • 31 августа 2015 года Хоакин вернулся в «Бетис», подписав трeхлетний контракт.

    Источник: Твиттер Ла Лиги

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1381

      Антон bx14e 46 минут назад

      Я думал,что он еще 10 лет назад его установил)

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