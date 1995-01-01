Хоакин установил рекорд «Бетиса» по числу сыгранных матчей в Примере

Полузащитник «Бетиса» Хоакин принял участие в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Осасуны».

Эта игра стала для него 308-й в Примере в составе севильской команды.

Как сообщает официальный твиттер турнира, это новый клубный рекорд «Бетиса».