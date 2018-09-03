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    37-летний Хоакин – самый возрастной игрок в XXI веке, забивавший в андалузском дерби

    В прошедшее воскресенье состоялся матч третьего тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0.

    Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес стал автором единственного гола в этой встрече. Благодаря этому он стал самым возрастным в XXI веке игроком, забившим гол в андалузском дерби – на момент игры ему исполнилось 37 лет и 43 дня.

    В декабре Хоакин, который в своей карьере выступал за «Фиорентину», «Малагу» и «Валенсию», продлил контракт с «Бетисом» до 2020 года.

    Источник: Opta

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    03.09.2018 07:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 11:37

      помню его по Валенсии, классно что все еще он зажигает)

      2
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      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 3 сентября 2018, 09:49

      Ставку запорол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 3 сентября 2018, 09:08

      Молодец,что скажешь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 сентября 2018, 08:05

      Один из последних титанов тех времён. Что уж тут скажешь, Вильярреал и Валенсия тогда были очень мощными. По старту текущего сезона так явно не скажешь.
      Хоакин решил до 40 играть?)

      2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 3 сентября 2018, 08:00

      Силён,нечего сказать!еще в конце девяностых помню его в Бетисе.потенциал у него огромный был,но что-то не совсем у него сложилось..

      4
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 3 сентября 2018, 07:54

      Отличный мужик, жаль, звездой так и не стал, хотя ему прочили.

      3
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