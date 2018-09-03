37-летний Хоакин – самый возрастной игрок в XXI веке, забивавший в андалузском дерби

В прошедшее воскресенье состоялся матч третьего тура испанской Примеры, в котором встречались «Бетис» и «Севилья». Игра завершилась со счетом 1:0.

Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес стал автором единственного гола в этой встрече. Благодаря этому он стал самым возрастным в XXI веке игроком, забившим гол в андалузском дерби – на момент игры ему исполнилось 37 лет и 43 дня.

В декабре Хоакин, который в своей карьере выступал за «Фиорентину», «Малагу» и «Валенсию», продлил контракт с «Бетисом» до 2020 года.