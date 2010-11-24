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Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Бурсаспор
Валенсия - Бурсаспор: обзор матча 24 ноября 2010
Валенсия
24.11.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 5 тур
6 : 1
Завершен
Бурсаспор
17'
Х. Мата (П)
21'
Р. Сольдадо
30'
А. Адурис
37'
Хоакин
55'
Р. Сольдадо
78'
А. Домингес
69'
П. Баталья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Бурсаспор
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
И. Одабаши
️️️️
С. Илдырым
ГОЛ! 6:1!
А. Домингес
Пас отдал
Х. Мата
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
Иско
️️️️
Р. Сольдадо
ГОЛ! 5:1!
П. Баталья
Пас отдал
С. Илдырым
Замена
А. Домингес
️️️️
А. Адурис
Замена
П. Баталья
️️️️
И. Эргич
Желтая карточка
С. Азиз
ГОЛ! 5:0!
Р. Сольдадо
Замена
С. Азиз
️️️️
Ведерсон
ГОЛ! 4:0!
Хоакин
ГОЛ! 3:0!
А. Адурис
Замена
В. Гуаита
️️️️
М. Анхель Мойя
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Мата
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мата
17'
16'
Желтая карточка
Э. Эрдоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бурсаспор
27
Димитар Иванков
ВР
16
Ибрахим Эзтюрк
ЦЗ
23
Мустафа Кечели
ЦЗ
4
Эмер Эрдоган
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
7
Федерико Инсуа
ЦП
25
Иван Эргич
ЦП
22
Тургай Бахадыр
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
99
Серкан Илдырым
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
10
Алехандро Домингес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
22
Иско
АП
Бурсаспор
16
Явуз Эзкан
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Милан Степанов
ЦЗ
5
Хюсейн Чимшир
ЦП
35
Исмаил Одабаши
ЦП
18
Пабло Баталья
ЦП
29
Леонель Нуньес
ЦФ
4-2-2-2
13
Мойя
18
Альба
23
Мадуро
20
Кошта
2
Бруно
8
Коста
6
Альбельда
64
Мата
17
Хоакин
20
Адурис
9
Сольдадо
3-5-1-1
27
Иванков
16
Эзтюрк
23
Кечели
4
Эрдоган
7
Инсуа
22
Бахадыр
13
Свенссон
20
Шен
25
Эргич
6
Ведерсон
99
Илдырым
13
Мойя
13
Гуаита
13
Гуаита
13
Мойя
20
Адурис
10
Домингес
10
Домингес
20
Адурис
9
Сольдадо
22
Иско
22
Иско
9
Сольдадо
99
Илдырым
35
Одабаши
35
Одабаши
99
Илдырым
6
Ведерсон
4
Азиз
4
Азиз
6
Ведерсон
25
Эргич
18
Баталья
18
Баталья
25
Эргич
Остались в запасе
Валенсия
Бурсаспор
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
5
Хюсейн Чимшир
ЦП
29
Леонель Нуньес
ЦФ
16
Явуз Эзкан
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
14
Висенте
ЛВ
Остались в запасе
5
Хюсейн Чимшир
ЦП
29
Леонель Нуньес
ЦФ
16
Явуз Эзкан
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Валенсия - Бурсаспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Главный судья:
Бруну Пайшау
(Сетубал)
Стадион:
Месталья
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