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Рейнджерс - Бурсаспор
Рейнджерс - Бурсаспор: обзор матча 29 сентября 2010
Рейнджерс
29.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Бурсаспор
18'
С. Нейсмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Бурсаспор
Замена
️️️️
К. Лафферти
Желтая карточка
А. Тандоган
Желтая карточка
М. Степанов
Желтая карточка
С. Папач
Замена
Т. Бахадыр
️️️️
С. Илдырым
Замена
Л. Нуньес
️️️️
П. Баталья
Желтая карточка
Э. Эрдоган
Замена
Ф. Инсуа
️️️️
И. Эргич
ГОЛ! 1:0!
С. Нейсмит
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
5
Саша Папач
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Ли МакКаллох
ЦП
8
Морис Эду
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Бурсаспор
27
Димитар Иванков
ВР
5
Милан Степанов
ЦЗ
4
Эмер Эрдоган
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
14
Озан Ипек
ЦП
21
Али Тандоган
ЦП
25
Иван Эргич
ЦП
18
Пабло Баталья
ЦП
13
Густав Свенссон
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
99
Серкан Илдырым
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
11
Грегг Уайлд
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
18
Эндрю Литтл
ПП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Бурсаспор
16
Явуз Эзкан
ВР
23
Мустафа Кечели
ЦЗ
16
Ибрахим Эзтюрк
ЦЗ
5
Хюсейн Чимшир
ЦП
7
Федерико Инсуа
ЦП
22
Тургай Бахадыр
ЦП
29
Леонель Нуньес
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГрегор
5
Броудфут
5
Папач
3
Уиттакер
24
Бугерра
3
Уэйр
6
МакКаллох
8
Эду
10
Дэвис
9
Миллер
14
Нейсмит
2-5-2-1
27
Иванков
5
Степанов
4
Эрдоган
21
Тандоган
18
Баталья
13
Свенссон
20
Шен
25
Эргич
14
Ипек
6
Ведерсон
99
Илдырым
9
Лафферти
9
Лафферти
25
Эргич
7
Инсуа
7
Инсуа
25
Эргич
99
Илдырым
22
Бахадыр
22
Бахадыр
99
Илдырым
18
Баталья
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Баталья
Остались в запасе
Рейнджерс
Бурсаспор
11
Грегг Уайлд
ЦП
1
Нил Александер
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
18
Эндрю Литтл
ПП
Главный тренер
Уолтер Смит
5
Хюсейн Чимшир
ЦП
23
Мустафа Кечели
ЦЗ
16
Ибрахим Эзтюрк
ЦЗ
16
Явуз Эзкан
ВР
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
11
Грегг Уайлд
ЦП
1
Нил Александер
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
18
Эндрю Литтл
ПП
Остались в запасе
5
Хюсейн Чимшир
ЦП
23
Мустафа Кечели
ЦЗ
16
Ибрахим Эзтюрк
ЦЗ
16
Явуз Эзкан
ВР
Главный тренер
Уолтер Смит
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Рейнджерс - Бурсаспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Айброкс
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