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Манчестер Юнайтед - Рейнджерс
Манчестер Юнайтед - Рейнджерс: обзор матча 14 сентября 2010
Манчестер Юнайтед
14.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Рейнджерс
Желтая карточка
Л. МакКаллох
Желтая карточка
Р. Гиггз
Замена
К. Лафферти
️️️️
К. Миллер
Замена
Д. Эванс
️️️️
Фабио
Замена
М. Оуэн
️️️️
П. Джи Сун
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Л. Валенсия
Желтая карточка
А. МакГрегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
24
Маджид Бугерра
ЦЗ
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
5
Саша Папач
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Морис Эду
ЦП
6
Ли МакКаллох
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Рейнджерс
1
Нил Александер
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
18
Эндрю Литтл
ПП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
44
Джеймс Битти
ЦФ
4-4-2
29
Кушчак
5
Фердинанд
30
Браун
6
Смоллинг
2
Фабио
33
Пак Джи Сун
24
Гибсон
24
Флетчер
25
Валенсия
32
Руни
14
Чичарито
3-2-3-2
1
МакГрегор
3
Уиттакер
5
Папач
5
Броудфут
24
Бугерра
3
Уэйр
10
Дэвис
8
Эду
6
МакКаллох
9
Миллер
14
Нейсмит
2
Фабио
35
Эванс
35
Эванс
2
Фабио
25
Валенсия
11
Гиггз
11
Гиггз
25
Валенсия
33
Пак Джи Сун
10
Оуэн
10
Оуэн
33
Пак Джи Сун
9
Миллер
9
Лафферти
9
Лафферти
9
Миллер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Рейнджерс
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Нил Александер
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
18
Эндрю Литтл
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Остались в запасе
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
1
Нил Александер
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
41
Кайл Хаттон
АП
18
Эндрю Литтл
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Уолтер Смит
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Рейнджерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Олд Траффорд
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