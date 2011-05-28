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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Манчестер Юнайтед
Барселона - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 мая 2011
Барселона
28.05.2011, суббота, 22:45
Лига Чемпионов, Финал
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
27'
Педро
54'
Л. Месси
69'
Д. Вилья
34'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Манчестер Юнайтед
Замена
И. Афеллай
️️️️
Педро
+2
Замена
К. Пуйоль
️️️️
Д. Алвес
Замена
С. Кейта
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
В. Вальдес
Желтая карточка
Л. Валенсия
Замена
П. Скоулз
️️️️
М. Кэррик
Замена
Нани
️️️️
Фабио
ГОЛ! 3:1!
Д. Вилья
Пас отдал
С. Бускетс
Желтая карточка
М. Кэррик
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
Пас отдал
Р. Гиггз
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
(К)
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Барселона
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
22
Абидаль
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
4-2-3-1
1
ван дер Сар
2
Фабио
15
Видич
5
Фердинанд
27
Эвра
16
Кэррик
11
Гиггз
25
Валенсия
32
Руни
33
Пак Джи Сун
14
Чичарито
10
Алвес
5
Пуйоль
5
Пуйоль
10
Алвес
7
Вилья
20
Кейта
20
Кейта
7
Вилья
9
Педро
17
Афеллай
17
Афеллай
9
Педро
16
Кэррик
22
Скоулз
22
Скоулз
16
Кэррик
2
Фабио
17
Нани
17
Нани
2
Фабио
Остались в запасе
Барселона
Манчестер Юнайтед
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
28
Андерсон
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Барселона - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:30 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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