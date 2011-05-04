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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Шальке-04
Манчестер Юнайтед - Шальке-04: обзор матча 04 мая 2011
Манчестер Юнайтед
04.05.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
4 : 1
Завершен
Шальке-04
25'
Л. Валенсия
32'
Д. Гибсон
72'
Андерсон
78'
Андерсон
35'
Х. Мануэль Хурадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Шальке-04
Замена
М. Оуэн
️️️️
Д. Бербатов
ГОЛ! 4:1!
Андерсон
Пас отдал
Д. Бербатов
Замена
Ж. Матип
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Д. Флетчер
️️️️
П. Скоулз
ГОЛ! 3:1!
Андерсон
Пас отдал
Нани
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Б. Хеведес
Травма
Д. Эванс
Замена
П. Эвра
️️️️
Рафаэл
Желтая карточка
С. Эскудеро
Замена
Эду
️️️️
А. Баумйоханн
Желтая карточка
Андерсон
Желтая карточка
П. Скоулз
Желтая карточка
Д. Гибсон
ГОЛ! 2:1!
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 2:0!
Д. Гибсон
Пас отдал
Л. Валенсия
ГОЛ! 1:0!
Л. Валенсия
Пас отдал
Д. Гибсон
Травма
Д. Гибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Джон О'Ши
(К)
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ОП
14
Кирякос Пападопулос
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Али Карими
ЦП
16
Эду
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-3-2-1
1
ван дер Сар
16
О'Ши
35
Эванс
6
Смоллинг
2
Рафаэл
24
Гибсон
22
Скоулз
28
Андерсон
17
Нани
25
Валенсия
10
Бербатов
4-2-1-2-1
1
Нойер
2
Учида
21
Метцельдер
5
Хеведес
18
Эскудеро
14
Хурадо
14
Пападопулос
5
Баумйоханн
8
Фарфан
7
Дракслер
7
Рауль
2
Рафаэл
27
Эвра
27
Эвра
2
Рафаэл
22
Скоулз
24
Флетчер
24
Флетчер
22
Скоулз
10
Бербатов
10
Оуэн
10
Оуэн
10
Бербатов
8
Фарфан
32
Матип
32
Матип
8
Фарфан
5
Баумйоханн
16
Эду
16
Эду
5
Баумйоханн
5
Хеведес
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
5
Хеведес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Шальке-04
29
Томаш Кушчак
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
10
Али Карими
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Шальке-04
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Жозе Тригу
Рикарду Жорж (Оба - Португалия)
Дополнительные помощники:
Жоау Капела
Жоау Феррейра (Оба - Португалия)
Резервный судья:
Дуарте Гомеш (Португалия)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
Новости команд
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13:50
1
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