Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед - Челси: обзор матча 12 апреля 2011
Манчестер Юнайтед
12.04.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Челси
43'
Чичарито
78'
П. Джи Сун
75'
Д. Дрогба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Челси
Замена
П. Феррейра
️️️️
Алекс
ГОЛ! 2:1!
П. Джи Сун
Пас отдал
Р. Гиггз
ГОЛ! 1:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
М. Эссьен
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Нани
Вторая желтая
Рамирес
Замена
С. Калу
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
П. Эвра
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
Р. Гиггз
Желтая карточка
Д. Терри
Желтая карточка
Ф. Малуда
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
Д. О'Ши
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛВ
17
Нани
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
4-2-2-2
1
ван дер Сар
27
Эвра
5
Фердинанд
15
Видич
16
О'Ши
11
Гиггз
16
Кэррик
17
Нани
33
Пак Джи Сун
32
Руни
14
Чичарито
4-1-2-2-1
1
Чех
20
Иванович
26
Терри
33
Алекс
3
Коул
2
Эссьен
7
Рамирес
8
Лэмпард
39
Анелька
13
Малуда
9
Торрес
17
Нани
25
Валенсия
25
Валенсия
17
Нани
33
Алекс
19
Феррейра
19
Феррейра
33
Алекс
9
Торрес
11
Дрогба
11
Дрогба
9
Торрес
39
Анелька
8
Калу
8
Калу
39
Анелька
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Челси
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Челси
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Олд Траффорд
Посещаемость:
74072 из 75731 зрителей (97%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ" 01:25 (в записи)
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Челси
«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление после ухода Кэррика
15:55
Канчельскис оценил нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
14:52
1
«Манчестер Юнайтед» официально избавился от Кэррика
13:50
1
«Манчестер Юнайтед» уволил Кэррика
12:35
3
Фанаты «МЮ» попросили вместо нового стадиона новых владельцев
12:12
1
«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление после ухода Кэррика
15:55
Канчельскис оценил нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
14:52
1
«Манчестер Юнайтед» официально избавился от Кэррика
13:50
1
«Манчестер Юнайтед» уволил Кэррика
12:35
3
Фанаты «МЮ» попросили вместо нового стадиона новых владельцев
12:12
1
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
Вчера, 16:55
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+