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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Манчестер Юнайтед
Марсель - Манчестер Юнайтед: обзор матча 23 февраля 2011
Марсель
23.02.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Манчестер Юнайтед
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Л. Реми
Замена
П. Скоулз
️️️️
Д. Гибсон
Замена
Б. Шейру
️️️️
Э. Сиссе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
27
Лучо Гонсалес
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
32
Уэйн Руни
ЛВ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
24
Даррен Флетчер
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
14
Чичарито
ЦФ
4-2-2-2
30
Манданда
5
Хайнце
20
Диавара
25
Мбиа
16
Фанни
22
Сиссе
77
Каборе
24
Айю
27
Гонсалес
11
Брандао
14
Реми
4-1-2-2-1
1
ван дер Сар
16
О'Ши
15
Видич
6
Смоллинг
27
Эвра
16
Кэррик
24
Флетчер
24
Гибсон
32
Руни
17
Нани
10
Бербатов
22
Сиссе
8
Шейру
8
Шейру
22
Сиссе
14
Реми
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
14
Реми
24
Гибсон
22
Скоулз
22
Скоулз
24
Гибсон
Остались в запасе
Марсель
Манчестер Юнайтед
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Марсель - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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