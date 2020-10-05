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France Football номинировал Яшина на звание лучшего вратаря в истории

5 октября 2020, 12:47
15

Журнал France Football решил определить лучшего голкипера в истории футбола.

Издание опубликовало список из десяти номинантов, один из них – советский вратарь Лев Яшин.

Также на почетное звание претендуют Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зепп Майер (Германия), Икер Касильяс (Испания) и Гордон Бэнкс (Англия).

Победителя путем голосования выберут 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.

Источник: France Football
Весь мир Касильяс Икер ван дер Сар Эдвин Нойер Мануэль Буффон Джанлуиджи Яшин Лев
Комментарии (15)
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Diman67
1601891690
Где Оливер Кан?
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партизан84
1601892595
Справедливо, жаль что не выберут, внесли только из-за золотого мяча, нельзя было не внести в список. Это же не Леша Наваливающий, нам пропихивают других героев.
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Из Твери Леха
1601893206
Я бы за Нойера проголосовал.
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FanatSerj
1601894490
Ну такое определение, я бы всё же все времена под одну гребенку не чесал. Сравни нынешних вратарей, которые с 4-5 лет тренируются с лучшими тренерами, с современной медициной, когда на всё остальное кладется болт и главное футбол. И тогда, когда ты всю юность во время войны хренячил на оборонном заводе за взрослого, когда у тебя из тренеров было максимум пацаны во дворе по старше. Когда уже занялся спортом и вообще пошел в Хоккей и причём не хреново так пошел, за малость в сборную СССР не попал. А потом все же футбол победил. Как это вообще можно сравнивать, кто сейчас вообще на такое способен из поколений "Кокоринов" или поколение Z? Они определиться даже сами не могут, то ли они мальчики, то ли девочки )))
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kliker
1601894768
Все супермастера, но лишь двое Яшин и Нойер должны рассматриваться на звание лучшего в истории. Насколько я помню, Яшин первый стал выходить из ворот на перехваты, играть по всей штрафной, Нойер первый в мире стал постоянно играть по всей своей половине поля. Вот кто-то их этих двух, кто перевернул и расширил представление о вратаре на поле и должен быть лучшим в истории. У Нойера титулов больше, но выбирают не по титулам.
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Skull_Boy
1601896323
Бэнкс серьезно, тогда и Де Хеа надо было включить
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gor77
1601900052
Интересно! Если всё пройдёт действительно объективно и с исторической точки зрения, то практически по всем параметрам таким вратарём должен быть «Чёрная пантера» или «Чёрный паук», как его называли все - Лев Яшин!!! Это единственный вратарь, который стал обладателем приза "Золотой мяч". В его честь назван приз, вручаемый лучшему вратарю по итогам сезона. Дино Дзофф: "Вне всякого сомнения – Лев Яшин. Лев - великий и гениальный голкипер. Для меня он был примером. Очень многое в игре я лично перенял от него. Яшин - это эталон, как надо играть. Время прошло, футбол сильно изменился. По-другому строится тактика, техника стала утончённее, игра жестче, полевые игроки выносливее. А вот игра вратарей изменилась значительно меньше. И сегодня, если бы Яшин встал в ворота, то выглядел бы великолепно. Потому, что он опередил время." Для справки: в 2013 году британский спортивный журнал World Soccer составил символическую команду мечты всех времён, в которую вошел советский вратарь Лев Яшин. И ещё. 2019 год. Легендарный советский футболист Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии авторитетного французского журнала "France Football". Всё!!!
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Кирпичный
1601901377
А где Кан, Чилаверт.
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Юрэс
1601917715
Я смотрю этим экспертам ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. Ааааа ЭТО ТОЖЕ СТАВКИ НА СПОРТ??????
Ответить
CSKA57
1603139360
Яшин!
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