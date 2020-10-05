France Football номинировал Яшина на звание лучшего вратаря в истории

Журнал France Football решил определить лучшего голкипера в истории футбола.

Издание опубликовало список из десяти номинантов, один из них – советский вратарь Лев Яшин.

Также на почетное звание претендуют Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зепп Майер (Германия), Икер Касильяс (Испания) и Гордон Бэнкс (Англия).

Победителя путем голосования выберут 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.