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    France Football номинировал Яшина на звание лучшего вратаря в истории

    Журнал France Football решил определить лучшего голкипера в истории футбола.

    Издание опубликовало список из десяти номинантов, один из них – советский вратарь Лев Яшин.

    Также на почетное звание претендуют Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зепп Майер (Германия), Икер Касильяс (Испания) и Гордон Бэнкс (Англия).

    Победителя путем голосования выберут 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.

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    Источник: France Football

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии14
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      Рейтинг: +10189

      Skull_Boy 56 минут назад

      Бэнкс серьезно, тогда и Де Хеа надо было включить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13857

      silver29 1 час назад

      Жилмар выиграл два ЧМ подряд без замен, блистал в эпоху Пеле.

      2
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      Рейтинг: +357

      kliker 1 час назад

      Все супермастера, но лишь двое Яшин и Нойер должны рассматриваться на звание лучшего в истории. Насколько я помню, Яшин первый стал выходить из ворот на перехваты, играть по всей штрафной, Нойер первый в мире стал постоянно играть по всей своей половине поля.
      Вот кто-то их этих двух, кто перевернул и расширил представление о вратаре на поле и должен быть лучшим в истории. У Нойера титулов больше, но выбирают не по титулам.

      2
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      Рейтинг: +13857

      silver29 1 час назад

      А что история футбола уже заканчена ? Вы не оставляете шансов другим ((( Может Яшина номинировать на лучшего кипера 20 века было бы правильней. Хотя в его биографии были курьезы в виде пропущенного гола от ворот до ворот при вводе мяча вратарем соперников ))).

      1
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      Рейтинг: +6478

      FanatSerj 1 час назад

      Ну такое определение, я бы всё же все времена под одну гребенку не чесал.
      Сравни нынешних вратарей, которые с 4-5 лет тренируются с лучшими тренерами, с современной медициной, когда на всё остальное кладется болт и главное футбол.

      И тогда, когда ты всю юность во время войны хренячил на оборонном заводе за взрослого, когда у тебя из тренеров было максимум пацаны во дворе по старше.
      Когда уже занялся спортом и вообще пошел в Хоккей и причём не хреново так пошел, за малость в сборную СССР не попал. А потом все же футбол победил.

      Как это вообще можно сравнивать, кто сейчас вообще на такое способен из поколений "Кокоринов" или поколение Z? Они определиться даже сами не могут, то ли они мальчики, то ли девочки )))

      0
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      Рейтинг: +1781

      FENIX-SL 1 час назад

      а как же Ребров?

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      Рейтинг: +357

      kliker > FENIX-SL 1 час назад

      у него уже есть штанга.

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      Рейтинг: +1441

      ФК Пупсик 1 час назад

      Ван дер сар

      0
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      Рейтинг: +1965

      Из Твери Леха 1 час назад

      Я бы за Нойера проголосовал.

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      Рейтинг: +506

      партизан84 1 час назад

      Справедливо, жаль что не выберут, внесли только из-за золотого мяча, нельзя было не внести в список. Это же не Леша Наваливающий, нам пропихивают других героев.

      2
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      Рейтинг: +132

      Diman67 2 часа назад

      Где Оливер Кан?

      3
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      Рейтинг: +775

      Граф2019 > Diman67 1 час назад

      тремя руками - за!!!

      0
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      Рейтинг: +2457

      vsespartak01 > Граф2019 1 час назад

      тремя руками за льва ивановича!!лучший из лучших!молодежи этого не понять!!

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      Рейтинг: +9946

      DeStar > Diman67 1 час назад

      хотел задать тот же вопрос)

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