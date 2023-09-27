Топ-10 вратарей мира в XXI веке по версии FourFourTwo

Авторитетный футбольный портал FourFourTwo составил рейтинг лучших вратарей мира в XXI веке.

Первое место в занял экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, объявивший о завершении карьеры в начале августа.

Вторым в рейтинге стал Икер Касильяс (экс-«Реал»), третьим – Эдвин ван дер Сар (экс-«МЮ»).

Топ-10 лучших вратарей XXI века по версии FourFourTwo: