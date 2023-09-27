Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Топ-10 вратарей мира в XXI веке по версии FourFourTwo

    Авторитетный футбольный портал FourFourTwo составил рейтинг лучших вратарей мира в XXI веке.

    Первое место в занял экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, объявивший о завершении карьеры в начале августа.

    Вторым в рейтинге стал Икер Касильяс (экс-«Реал»), третьим – Эдвин ван дер Сар (экс-«МЮ»).

    Топ-10 лучших вратарей XXI века по версии FourFourTwo:

    1. Джанлуиджи Буффон, Италия;
    2. Икер Касильяс, Испания;
    3. Эдвин ван дер Сар, Нидерланды;
    4. Петр Чех, Чехия;
    5. Мануэль Нойер, Германия;
    6. Оливер Кан, Германия;
    7. Виктор Вальдес, Испания;
    8. Давид Де Хеа, Испания;
    9. Жулио Сезар, Бразилия;
    10. Уго Льорис, Франция.

    Новости по теме
    Буффон выбрал новую профессию после завершения карьеры
    Буффон занял пост в сборной Италии 1
    Дзюба сравнил себя с Буффоном: «Железно лучше» 3
    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+