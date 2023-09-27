Топ-10 вратарей мира в XXI веке по версии FourFourTwo

Авторитетный футбольный портал FourFourTwo составил рейтинг лучших вратарей мира в XXI веке.
Первое место в занял экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, объявивший о завершении карьеры в начале августа.
Вторым в рейтинге стал Икер Касильяс (экс-«Реал»), третьим – Эдвин ван дер Сар (экс-«МЮ»).
Топ-10 лучших вратарей XXI века по версии FourFourTwo:
- Джанлуиджи Буффон, Италия;
- Икер Касильяс, Испания;
- Эдвин ван дер Сар, Нидерланды;
- Петр Чех, Чехия;
- Мануэль Нойер, Германия;
- Оливер Кан, Германия;
- Виктор Вальдес, Испания;
- Давид Де Хеа, Испания;
- Жулио Сезар, Бразилия;
- Уго Льорис, Франция.
Источник: FourFourTwo