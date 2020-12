Яшин признан лучшим вратарем всех времен по версии France Football

Советский вратарь Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола по версии France Football. В голосовании участвовали 140 журналистов из ведущих мировых СМИ.

Яшин набрал 22% голосов, опередив Джанлуиджи Буффона (Италия), Мануэля Нойера (Германия), Дино Дзоффа (Италия), Эдвина ван дер Сара (Нидерланды), Петера Шмейхеля (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зеппа Майера (Германия), Икера Касильяса (Испания) и Гордона Бэнкса (Англия).

Lev Yachine is elected by our 140 journalists jury as best goalkeeper of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/OeWjYClQXe