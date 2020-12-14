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Яшин признан лучшим вратарем всех времен по версии France Football

14 декабря 2020, 18:27
29

Советский вратарь Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола по версии France Football. В голосовании участвовали 140 журналистов из ведущих мировых СМИ.

Яшин набрал 22% голосов, опередив Джанлуиджи Буффона (Италия), Мануэля Нойера (Германия), Дино Дзоффа (Италия), Эдвина ван дер Сара (Нидерланды), Петера Шмейхеля (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зеппа Майера (Германия), Икера Касильяса (Испания) и Гордона Бэнкса (Англия).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер France Football
Весь мир Россия Касильяс Икер ван дер Сар Эдвин Нойер Мануэль Буффон Джанлуиджи Яшин Лев
Комментарии (29)
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DOCTOR PENALTY
1607959971
Гордимся!!!
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Валерий Бадмаев
1607961978
Лев Яшин и в самом деле был лучшим. Он единственный вратарь получивший Золотой мяч. Кроме прекрасной реакции при игре в "рамке", он обладал качествами настоящего лидера. Яшин, первым в мире стал играть по всей штрафной площади и руководить действиями защитников. Он первым стал вводить мяч в игру броском руки. При этом его броски партнерам становились началом атаки на ворота соперника. Лев Иванович и Пеле, это две супер звезды в футболе 20го века. Равных им не было.
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Drapik
1607963461
Вместо Нконо можно назвать десяток имен покруче. Замора, Дасаев, Дзенга, Чилаверт, Кан, Шилтон...
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alex1951
1607968888
,,Франс Футбол,, весьма авторитетный источник. Спасибо им. Они еще с 60х ,питали слабость к Лёве. Судя по списку ,многие хорошие вратари не попали в него. Не спорю,футбол стал быстрее ,зрелишней - вратари действуют эффектней .... Но по тем временам ,Лёва был во вратарском деле - революционером! И многие взяли его стиль на вооружение,ну и как признание заслуг - Звание Лучшего! .....Хоть где то ,но Россия Первая!
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Plyash
1607974745
Лёва первый из всех вратарей стал играть по всей штрафной,отдавать пасы руками и ногами за пределы штрафной и тем самым организовывал контратаки,нередко заканчивающиеся голами.Да ещё в рамке стоял,дай бог каждому.Все остальные вратари стояли на ленточке ворот и за пределы вратарской выходили редко. Так что наш Лев Яшин лучшим будет во все времена,пока есть футбол.
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САДЫЧОК
1607976356
Яшин красавец , даже то , что единственный в мире вратарь , который пропустил в официальных матчах 2 гола от вратарей чужой команды -это нонсенс ! Да и бабочек напускал ого ого ! И тем не менее он в первый и последний раз сотворил чудо , став Чемпионом Европы и не важно , что там не было 9 ведущих команд ! Яшин наше всё , вместе с легендами чемпионами Европы ! И Золотой мяч , просто так не дают ! И всё же - Дзофф номер 1 !
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zigbert
1608039707
Всегда приятно принимать такую высокую оценку нашему отечественному вратарю.
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