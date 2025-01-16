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    • Генич сказал, является ли Соболев трансферной ошибкой «Зенита»

    Генич сказал, является ли Соболев трансферной ошибкой «Зенита»

    Комментатор Константин Генич оценил переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    – Соболев – трансферная ошибка «Зенита»?

    – Нет. Не считаю, что это так. Сейчас модно поддаваться истерии масс, которые кричат, что это ошибка. Но он приходил толком без подготовки, ничего не делая месяц.

    Понятно, что уровень лиги упал, а Саша – классный игрок с хорошим набором качеств, но чтобы по щелчку пальцев и без тренировок заиграть... С Промесом такое прокатило, когда он не мог выезжать за границу и пропустил сборы со «Спартаком», а с Соболевым не прошло. Его раз поставили – неуверенность, не забил, два, три, четыре.

    Вокруг его персоны постоянно негатив, все ждут, когда же он наконец забьет. Потом Саша перестал попадать в состав, выходить на замены на достаточное количество времени. Сейчас будет время на подготовку, он поедет на сборы показать себя и найти связи с одноклубниками.

    Весна даст ответ на вопрос, провальный ли это трансфер. Но я бы не торопился с оценками, чтобы потом не переобуваться.

    Если вспомнить Вендела и его первые полгода в «Зените», у некоторых тоже возникали вопросы. Ему искали позицию, думали, как ускорить адаптацию. А сейчас все на него молятся.

    С Угальде та же история – ни одного гола весной, похоронил «Спартак» в Кубке, не реализовав два выхода один на один. Сейчас 15 голов, и все молятся.

    У нас слишком большие ожидания вначале, слишком резкая реакция на неудачи, а затем переобувания со словами: «Ну я же говорил!» Мы же знаем потенциал Соболева и то, что он хороший игрок, которого надо правильно использовать.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:07
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    Комментарии (5)
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    Alejandrrro
    1737024801
    Соболев - это трансферный успех Спартака. Слили токсик-игрока, ещё и круглую сумму получили.
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    fakeid
    1737024865
    ошибкой было не продать кассьерру летом, когда арабы за него сундуки с золотом предлагали, после того, как он стал лучшим бомбардиром. сейчас 3 нападающих, и всем нужно давать играть, меняя по ходу игры одного на другого, из-за чего у них недостаток игрового времени, а не полноценные 90 минут. всё-таки нужно было продать кассьерру и ставить дельфина на 90 минут, глядишь чё и вышло бы.
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    andr45
    1737027887
    АЛЛАНАЗАРОВ, зам.главного редактора СЭ «В «Зените» он получит деньги, трофеи» ЧЕРДАНЦЕВ «Это большая удача для «Зенита» и полный провал для «Спартака». Соболев, на мой взгляд, если не лучший, то один из лучших игроков «Спартака». И, в отличие от Кассьеры, настоящий боец, а не наблюдатель за футболом. То есть для «Зенита», я думаю, это игрок основы из сборной России.»
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    Литейный 4 (returned)
    1737028186
    Весной посмотрим на что способен Дельфин. Пока класс его сильно не дотягивает до Зенита. Сейчас его уровень середняка, наподобие спартака. Гыгыгы
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    ...уефан
    1737032743
    ...как может быть Иуда удачным или неудачным трансфером?...
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