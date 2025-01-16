Генич назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Комментатор Константин Генич высказался о борьбе за победу в чемпионате России сезона-2024/25.

– Если оценивать шансы на чемпионство, кому вы отдает предпочтение?

– «Зениту». Он как был главным фаворитом, так им и остается. Кто бы ни говорил, что у него есть какие-то шероховатости в матчах, проблемы с результатом, пониманием Семака, как выстроить игру с таким обилием классных футболистов, но «Зенит», хоть и второй в таблице, по ощущениям весной может накатить.

«Краснодар», на мой взгляд, уперся в потолок, несмотря на то что он сейчас первый и обыграл «Зенит». Думаю, что «быки» сделают хорошие трансферы. Но вопрос еще в том, как новички впишутся в достаточно отлаженную игру команды. Кроме того, есть вопрос психологии победителя – дрогнут ли они на дистанции. «Краснодар» в гонке, но, думаю, чемпионом не станет.

– Вам не кажется, что мы считаем «Зенит» фаворитом лишь из-за предыдущих успехов?

– Преимущество петербуржцам отдают те, кто следит за российским футболом. Потому что они знают силу «Зенита», его игроков и то, что у этой команды неограниченный, бескрайний потенциал. Мы все прекрасно понимаем, что, если он играет в свою мощь и в свою силу, сдержать его очень тяжело.

Да, петербуржцы все время находят для себя новые стимулы: обыграть «Спартак» в год его столетия, добиться большего количества титулов, чем красно-белые в российской истории. Это все не то, что выдуманные или эфемерные задачи... но они есть. И «Зенит» благополучно их решал.

В этом сезоне снова серьезные амбиции. Когда-нибудь у нас такое было, чтобы город провозглашал год в честь футбольного клуба? Чтобы в Москве сказали: это будет год «Спартака» или «Динамо»?