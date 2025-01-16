Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Генич назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

    Комментатор Константин Генич высказался о борьбе за победу в чемпионате России сезона-2024/25.

    – Если оценивать шансы на чемпионство, кому вы отдает предпочтение?

    «Зениту». Он как был главным фаворитом, так им и остается. Кто бы ни говорил, что у него есть какие-то шероховатости в матчах, проблемы с результатом, пониманием Семака, как выстроить игру с таким обилием классных футболистов, но «Зенит», хоть и второй в таблице, по ощущениям весной может накатить.

    «Краснодар», на мой взгляд, уперся в потолок, несмотря на то что он сейчас первый и обыграл «Зенит». Думаю, что «быки» сделают хорошие трансферы. Но вопрос еще в том, как новички впишутся в достаточно отлаженную игру команды. Кроме того, есть вопрос психологии победителя – дрогнут ли они на дистанции. «Краснодар» в гонке, но, думаю, чемпионом не станет.

    – Вам не кажется, что мы считаем «Зенит» фаворитом лишь из-за предыдущих успехов?

    – Преимущество петербуржцам отдают те, кто следит за российским футболом. Потому что они знают силу «Зенита», его игроков и то, что у этой команды неограниченный, бескрайний потенциал. Мы все прекрасно понимаем, что, если он играет в свою мощь и в свою силу, сдержать его очень тяжело.

    Да, петербуржцы все время находят для себя новые стимулы: обыграть «Спартак» в год его столетия, добиться большего количества титулов, чем красно-белые в российской истории. Это все не то, что выдуманные или эфемерные задачи... но они есть. И «Зенит» благополучно их решал.

    В этом сезоне снова серьезные амбиции. Когда-нибудь у нас такое было, чтобы город провозглашал год в честь футбольного клуба? Чтобы в Москве сказали: это будет год «Спартака» или «Динамо»?

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 очками после 18 туров. «Зенит» уступает «быкам» по результату личной встречи. Далее расположились «Спартак» (37 очков), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).
    • Чемпионат России возобновится 28 февраля.

    Новости по теме
    Генич высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Это уже слишком» 18
    Генич сказал, является ли Соболев трансферной ошибкой «Зенита» 5
    Генич назвал следующего тренера сборной России 26
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:33
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Литейный 4 (returned)
    1737028049
    Зенит чемпион! И не хрюкать там с 6 места! Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1737035127
    ..."Зенит, хоть и второй в таблице, но по ощущениям, может накатить весной"(с)... Я, по своим ощущениям, до весны бы ждать не стал, и накатил бы стаканяку прямо сейчас - "за упокой Зенита")...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 