Сын основателя «Лукойла» покинет совет директоров «Спартака»

Сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперов Юсуф принял решение покинуть совет директоров «Спартака». По слова источников РБК, оно продиктовано желанием не ставить клуб под риск после введения против него санкций со стороны Минфина США.

Юсуф Алекперов вошел в совет директоров клуба в 2021 году. О его деятельности в клубе из открытых источников известно мало.

США ввели санкции, которые коснулись Юсуфа Алекперова, 10 января.

Нефтяная компания «Лукойл» является владельцем и генеральным спонсором «Спартака».