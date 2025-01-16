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    • Сын основателя «Лукойла» покинет совет директоров «Спартака»

    Сын основателя «Лукойла» покинет совет директоров «Спартака»

    Сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперов Юсуф принял решение покинуть совет директоров «Спартака». По слова источников РБК, оно продиктовано желанием не ставить клуб под риск после введения против него санкций со стороны Минфина США.

    • Юсуф Алекперов вошел в совет директоров клуба в 2021 году. О его деятельности в клубе из открытых источников известно мало.
    • США ввели санкции, которые коснулись Юсуфа Алекперова, 10 января.
    • Нефтяная компания «Лукойл» является владельцем и генеральным спонсором «Спартака».

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    Источник: РБК

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    Комментарии (7)
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    Литейный 4 (returned)
    1737019793
    Вся семейка пристроена к мазуту. Качают народные недра и кричат: - Моё, частное. Гыгыгы
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    Интерес
    1737020792
    "Крысёныши" побежали?Может,и к лучшему для "Спартака".Вот только замещаются "пустоты" почему-то сплошь гастарбайтерами.Вот на рынках,стройках и с мётлами они всех страшно раздражают,а тк-нет.Ой,забыл,это же сплошь эуропейцы!
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    zigbert
    1737033329
    Сделал разумно, чтобы не подставлять Спартак.
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    alefreddy
    1737040898
    правильно молодец
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