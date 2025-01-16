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    • Лещук раскрыл, чем займется после карьеры и сколько планирует зарабатывать

    Лещук раскрыл, чем займется после карьеры и сколько планирует зарабатывать

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился планами на постфутбольную жизнь.

    – Думали, чем будете заниматься после завершения карьеры?

    – Последние несколько лет я активно думаю, что будет у меня после карьеры, как строить мой доход. Понял, что для спортсменов важна одна компания, которая будет помогать им в недвижимости и инвестициях, чтобы спортсмены не отвлекались от своей работы. Решил сделать такую компанию – собрал сейчас специалистов из разных отраслей, собираюсь в ближайшее время запуститься.

    Клиентов пока нет, мы только собираем команду из разных отраслей: недвижимость, фондовый рынок, помощь в получении визы и другие вопросы будем помогать решать. В будущем хотим расшириться – сделать свой консьерж-сервис, чтобы были свои нутрициологи и тренеры. Круто для спортсменов, чтобы они думали только о своей работе, а другие вопросы будут закрываться в одном месте.

    – Какой заработок вы бы хотели иметь после завершения карьеры?

    – Через те же пять-семь лет будут другие цены, тяжело сказать.

    – Основываясь на сегодняшних ценах.

    – Минимум хотелось бы 5 миллионов рублей в месяц получать, если основываемся на сегодняшнем курсе.

    • Лещук всю карьеру проводит в «Динамо».
    • В этом сезоне вратарь забил с игры «Ахмату».
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии (1)
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    Интерес
    1737020906
    Иди в бандиты,или в "миллеры",ибо такой доход "получать" могут только они.Ни профессии "гражданской",ни знаний-умений-навыков,а поди ж ты!
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