Лещук раскрыл, чем займется после карьеры и сколько планирует зарабатывать

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился планами на постфутбольную жизнь.

– Думали, чем будете заниматься после завершения карьеры?

– Последние несколько лет я активно думаю, что будет у меня после карьеры, как строить мой доход. Понял, что для спортсменов важна одна компания, которая будет помогать им в недвижимости и инвестициях, чтобы спортсмены не отвлекались от своей работы. Решил сделать такую компанию – собрал сейчас специалистов из разных отраслей, собираюсь в ближайшее время запуститься.

Клиентов пока нет, мы только собираем команду из разных отраслей: недвижимость, фондовый рынок, помощь в получении визы и другие вопросы будем помогать решать. В будущем хотим расшириться – сделать свой консьерж-сервис, чтобы были свои нутрициологи и тренеры. Круто для спортсменов, чтобы они думали только о своей работе, а другие вопросы будут закрываться в одном месте.

– Какой заработок вы бы хотели иметь после завершения карьеры?

– Через те же пять-семь лет будут другие цены, тяжело сказать.

– Основываясь на сегодняшних ценах.

– Минимум хотелось бы 5 миллионов рублей в месяц получать, если основываемся на сегодняшнем курсе.