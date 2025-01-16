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    • «Динамо» определило санкции для Бителло на случай одностороннего расторжения контракта

    «Динамо» определило санкции для Бителло на случай одностороннего расторжения контракта

    «Динамо» пригрозило полузащитнику Бителло штрафом в 25 миллионов долларов в случае одностороннего расторжения контракта, сообщает Globo. Московский клуб намерен подать в суд на хавбека с последующей дисквалификацией на полгода, если тот самовольно уйдет в «Ботафого».

    Также «Динамо» может оштрафовать Бителло на сумму одной зарплаты за то, что бразилец не прилетел на тренировочный сбор в ОАЭ.

    «Ботафого» готовит третье, улучшенное предложение по полузащитнику – ранее бело-голубые отказались продать Бителло за 10 и 13 миллионов евро. Сам футболист хочет перейти в клуб из Рио-де-Жанейро, поэтому остался в Бразилии, надеясь на положительный результат переговоров.

    • 24-летний бразилец провел в этом сезоне 21 матч за московский клуб, забил 1 гол и отдал 10 передач.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

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    Источник: Globo

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    Сегодня, 12:09
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    Комментарии (11)
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    FROLL007
    1737020465
    Свалит, а ФИФА и УЕФА ещё и по головке погладят. И никакие штрафы его не достанут.
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    Интерес
    1737020523
    Так что лучше плохие паспортники,если им впарить разумную "зряплату",а не эти ненадёжные таланты.
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    Skull_Boy
    1737022713
    Да ему на вас положить, а тем более на ваши жалкие жалобы, где он просто полгода будет сидеть в Бразилии и также тренироваться с Ботафого, где эти же полгода Динамо в 100% объеме так же будет платить ему ЗП, а дальше просто летом он будет свободный агент, где в каждом контракте есть такой пункт по защите прав игрока и как итог руководство Динамо останется 100% лошьем
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    subbotaspartak
    1737025975
    Отшлёпать агента, и то не дотянетесь.
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    Иван Петров 1986
    1737028693
    Вот такие они обезьянки.
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