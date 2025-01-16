«Динамо» определило санкции для Бителло на случай одностороннего расторжения контракта

«Динамо» пригрозило полузащитнику Бителло штрафом в 25 миллионов долларов в случае одностороннего расторжения контракта, сообщает Globo. Московский клуб намерен подать в суд на хавбека с последующей дисквалификацией на полгода, если тот самовольно уйдет в «Ботафого».

Также «Динамо» может оштрафовать Бителло на сумму одной зарплаты за то, что бразилец не прилетел на тренировочный сбор в ОАЭ.

«Ботафого» готовит третье, улучшенное предложение по полузащитнику – ранее бело-голубые отказались продать Бителло за 10 и 13 миллионов евро. Сам футболист хочет перейти в клуб из Рио-де-Жанейро, поэтому остался в Бразилии, надеясь на положительный результат переговоров.