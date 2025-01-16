Экс-тренер «Спартака» – о Виллиане Жозе: «Качественный игрок, наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе нападающего Виллиана Жозе из московского клуба.

«Виллиан Жозе хорошо играл в Испании, был полезен своим командам, знал и выполнял свою задачу. Никогда не знаешь, как футболист проявит себя в другом чемпионате.

Наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ, чемпионат ему не подошел. Или же были какие-то другие проблемы. Но это качественный игрок, про него нельзя сказать, что это футболист низкого уровня», – сказал Рианчо.