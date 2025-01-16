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    • Экс-тренер «Спартака» – о Виллиане Жозе: «Качественный игрок, наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ»

    Экс-тренер «Спартака» – о Виллиане Жозе: «Качественный игрок, наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об уходе нападающего Виллиана Жозе из московского клуба.

    «Виллиан Жозе хорошо играл в Испании, был полезен своим командам, знал и выполнял свою задачу. Никогда не знаешь, как футболист проявит себя в другом чемпионате.

    Наверное, он не смог адаптироваться в РПЛ, чемпионат ему не подошел. Или же были какие-то другие проблемы. Но это качественный игрок, про него нельзя сказать, что это футболист низкого уровня», – сказал Рианчо.

    • Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» летом 2024 года за 2 миллиона евро.
    • 33-летний бразилец провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • 14 января «Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе по обоюдному согласию сторон.
    • Он продолжит карьеру в «Баие».

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    Источник: «РБ Спорт»

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