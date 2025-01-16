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    В Казахстане прояснили будущее Черчесова

    Управляющий директор Казахстанской федерации футбола (КФФ) Кайсар Бекенов заверил, что главный тренер Станислав Черчесов продолжит работу.

    • Черчесов принял Казахстан летом.
    • В 6 матчах под руководством россиянина казахстанцы не забили ни гола.
    • Впереди у команды отбор ЧМ-2026.

    – Черчесов продолжает работу со сборной Казахстана. Он встречался с президентом федерации, они обсудили план подготовки к отбору чемпионата мира. Времени до марта осталось немного, никаких изменений не предвидится, все в рабочем режиме.

    – Как вы относились к сообщениям в СМИ о том, что Черчесов будет уволен?

    – Федерация и сам Станислав Саламович говорили, что это слухи, и никакой официальной информации не было. Дальнейшие события это только подтвердили. Все нормально, мы готовимся к матчам.

    – Тренер имеет доверие от федерации, верно?

    – Конечно, он продолжает работу с командой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:56
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    Комментарии (6)
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    Имя и на этом сайте
    1737017458
    Один блохер в Казахстане пустил "утку" об увольнении Черчесова.Причем он дал это как свое предположение. СМИ слово "предположение" быстренько поменяли на слово "инсайд" .Всё это разнесли по десяткам изданий. И вот вам сенсация , которую все принялись комментировать. Вот такой космический уровень у СМИ.)))
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    Цугундeр
    1737018354
    "— Значит так. Двадцать баранов… — Двадцать пять. — Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота. — И бесплатная путевка… — В Сибирь! " (с) однако
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    k611
    1737018393
    Писали что отправили в отставку
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    bset
    1737025822
    Каждый раз интересно, вот какие из проигранных матчей он должен был выигрывать? Да никакие. Вот в марте с Лихтенштейном будет матч - там без победы уже можно будет задуматься. А в остальном чудес не бывает.
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    САДЫЧОК
    1737027304
    Как можно назначать тренером сборной этого физрука самодура?
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    zigbert
    1737036805
    Все идет по заранее отработанному плану .
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