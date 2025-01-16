Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Смирнов: «Легионеры относятся к России как к денежному мешку, надо слать их»

    Смирнов: «Легионеры относятся к России как к денежному мешку, надо слать их»

    Юрист, агент Антон Смирнов высказался о ситуации с полузащитником «Динамо» Бителло. Он хочет уйти.

    «Посмотрим, как выкрутится в этой ситуации «Динамо».

    Брали за 10 миллионов евро у «Гремио». Цена была чуть для России завышена – реальная была а районе 7.

    И вот пока отказывают и уже второй раз «Батафого», второй уже за 13 миллионов евро. Очевидно, что невыгодно. Вложили с личными условиями на порядок больше.

    В то же время получить демотивированного обратно – не нужно. Да и перспектив на еврокубки все равно нет. Другое дело, что бразилец знал, на что идeт, подписывая контракт на пять лет.

    Непростая ситуация, но она ещe раз прекрасно иллюстрирует отношение ряда легионеров к России. Денежный мешок и не более. А мы их все гладим ладошкой по одному месту и облизываем. Да на хер пусть идут», – написал Смирнов.

    • Бителло выступает за «Динамо» с 2023 года.
    • Он забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
    • Сообщалось, что динамовцы оценивают бразильца в 25-30 миллионов евро.

    Новости по теме
    Лев Лещенко прокомментировал возможный уход Бителло из «Динамо» 3
    Карраскаль высказался о возможном уходе Бителло из «Динамо»
    Губерниев поговоркой отреагировал на нежелание Бителло возвращаться в «Динамо» 9
    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Кривая да нелёгкая
    1737007101
    Лукойл и Спартак лидеры по откатам и отмыву народных денег
    Ответить
    FCSpartakM
    1737013386
    Мы на таких легах и живем, как что-то стоящее в футболе. Давайте будем своими Лещуками играть
    Ответить
    Интерес
    1737021873
    Клиенты Смирнова не такие,конечно-же!
    Ответить
    Борис34684
    1737025048
    Правильно Смирнов говорит, пошли они нахер, надо своих растить.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 