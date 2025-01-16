Смирнов: «Легионеры относятся к России как к денежному мешку, надо слать их»

Юрист, агент Антон Смирнов высказался о ситуации с полузащитником «Динамо» Бителло. Он хочет уйти.

«Посмотрим, как выкрутится в этой ситуации «Динамо».

Брали за 10 миллионов евро у «Гремио». Цена была чуть для России завышена – реальная была а районе 7.

И вот пока отказывают и уже второй раз «Батафого», второй уже за 13 миллионов евро. Очевидно, что невыгодно. Вложили с личными условиями на порядок больше.

В то же время получить демотивированного обратно – не нужно. Да и перспектив на еврокубки все равно нет. Другое дело, что бразилец знал, на что идeт, подписывая контракт на пять лет.

Непростая ситуация, но она ещe раз прекрасно иллюстрирует отношение ряда легионеров к России. Денежный мешок и не более. А мы их все гладим ладошкой по одному месту и облизываем. Да на хер пусть идут», – написал Смирнов.