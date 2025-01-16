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    • Экс-генсек РФС сделал пожелание «Зениту»: «Быть клубом с берегов Невы, а не Амазонки»

    Экс-генсек РФС сделал пожелание «Зениту»: «Быть клубом с берегов Невы, а не Амазонки»

    Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев поделился пожеланиями на 2025 год для топ-клубов РПЛ.

    – Чего в 2025 году можно пожелать «Динамо»?

    – Найти современного Дюма, который напишет 30 лет спустя о выигрыше Кубка России и 50 лет спустя о чемпионстве в 2026 году.

    – А «Спартаку»?

    – Бороться с «Динамо» до финала Кубка и выступить в чемпионате лучше, чем в 1976, ибо второго Бескова им уже в случае вылета не найти. Нет уже и Валерии. Ни той, что рыдала над прахом «Спартака». И ни той, что вдохновляла Константина Ивановича.

    – «Зениту»?

    – «Зениту» пожелаю быть клубом с берегов Невы, а не с берегов Амазонки. А персонально Семаку еще пожелаю в случае чемпионства к столетию поставить памятник на крыше Лахта-центра как Христу-Искупителю в Рио-на-Корковадо.

    • Воробьев работал в РФС в 2012–2015 годах.
    • Сезон в РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 12:53
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1737021806
    Узок круг топ-клубов России,по-воробьёву!
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    Цугундeр
    1737024354
    Ещё один великий "Авторитет" .. ) В одной руке авоська , в другой- микрофон.
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    fakeid
    1737024593
    где этот бывший генсек увидел крышу у лахты?
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    subbotaspartak
    1737029800
    ...На полу... в Ленинграде...
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    Plyash
    1737037345
    Пожелания правильные,вот только в Неве,к сожалению,не плавают крокодилы.
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