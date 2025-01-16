Экс-генсек РФС сделал пожелание «Зениту»: «Быть клубом с берегов Невы, а не Амазонки»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев поделился пожеланиями на 2025 год для топ-клубов РПЛ.

– Чего в 2025 году можно пожелать «Динамо»?

– Найти современного Дюма, который напишет 30 лет спустя о выигрыше Кубка России и 50 лет спустя о чемпионстве в 2026 году.

– А «Спартаку»?

– Бороться с «Динамо» до финала Кубка и выступить в чемпионате лучше, чем в 1976, ибо второго Бескова им уже в случае вылета не найти. Нет уже и Валерии. Ни той, что рыдала над прахом «Спартака». И ни той, что вдохновляла Константина Ивановича.

– «Зениту»?

– «Зениту» пожелаю быть клубом с берегов Невы, а не с берегов Амазонки. А персонально Семаку еще пожелаю в случае чемпионства к столетию поставить памятник на крыше Лахта-центра как Христу-Искупителю в Рио-на-Корковадо.