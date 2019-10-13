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  • Ван дер Сар: «Хотел бы в будущем поработать в «Манчестер Юнайтед»

Ван дер Сар: «Хотел бы в будущем поработать в «Манчестер Юнайтед»

13 октября 2019, 10:56

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар признался, что ему бы хотелось однажды поработать в клубной структуре «Манчестер Юнайтед».

«У меня есть две любви кроме моей семьи – это «Аякс» и «Манчестер Юнайтед».

«Аякс» дал мне возможность развиваться, они раскрыли меня и дали шанс блистать в мире футбола. «МЮ» также много заботился обо мне, позволил получить признание и все, что было у меня в конце карьеры. Конечно, я хотел бы поработать там в будущем. Но мне нужно еще кое-чему научиться в «Аяксе», развиваться дальше, а там будет видно.

«Манчестер Юнайтед» – фантастический клуб с потрясающими болельщиками по всему миру. Все хотят играть в этой команде и, в конечном итоге, работать там», – сказал голландец.

  • Будучи футболистом, ван дер Сар выступал за «МЮ» с 2005 по 2011 год.
  • С командой он выиграл 11 трофеев.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Аякс ван дер Сар Эдвин
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