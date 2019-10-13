Ван дер Сар: «Хотел бы в будущем поработать в «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар признался, что ему бы хотелось однажды поработать в клубной структуре «Манчестер Юнайтед».

«У меня есть две любви кроме моей семьи – это «Аякс» и «Манчестер Юнайтед».

«Аякс» дал мне возможность развиваться, они раскрыли меня и дали шанс блистать в мире футбола. «МЮ» также много заботился обо мне, позволил получить признание и все, что было у меня в конце карьеры. Конечно, я хотел бы поработать там в будущем. Но мне нужно еще кое-чему научиться в «Аяксе», развиваться дальше, а там будет видно.

«Манчестер Юнайтед» – фантастический клуб с потрясающими болельщиками по всему миру. Все хотят играть в этой команде и, в конечном итоге, работать там», – сказал голландец.