В Китае назвали стадион в честь ван дер Сара

«Гуанчжоу Фули», выступающий в китайской Суперлиге, назвал стадион своей молодежной команды в честь бывшего вратаря сборной Голландии Эдвина ван дер Сара.

«Для меня это большая честь. Надеюсь, это вдохновит игроков на то, чтобы они хорошо и усердно работали», – написал ван дер Сар в твиттере.

«Гуанчжоу Фули» на протяжении последних двух лет сотрудничает с «Аяксом».

Ван дер Сар – генеральный директор амстердамского клуба.