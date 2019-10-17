В Китае назвали стадион в честь ван дер Сара

«Гуанчжоу Фули», выступающий в китайской Суперлиге, назвал стадион своей молодежной команды в честь бывшего вратаря сборной Голландии Эдвина ван дер Сара.
«Для меня это большая честь. Надеюсь, это вдохновит игроков на то, чтобы они хорошо и усердно работали», – написал ван дер Сар в твиттере.
- «Гуанчжоу Фули» на протяжении последних двух лет сотрудничает с «Аяксом».
- Ван дер Сар – генеральный директор амстердамского клуба.
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Источник: Твиттер ван дер Сара