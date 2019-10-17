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В Китае назвали стадион в честь ван дер Сара

17 октября 2019, 00:40
3

«Гуанчжоу Фули», выступающий в китайской Суперлиге, назвал стадион своей молодежной команды в честь бывшего вратаря сборной Голландии Эдвина ван дер Сара.

«Для меня это большая честь. Надеюсь, это вдохновит игроков на то, чтобы они хорошо и усердно работали», – написал ван дер Сар в твиттере.

  • «Гуанчжоу Фули» на протяжении последних двух лет сотрудничает с «Аяксом».
  • Ван дер Сар – генеральный директор амстердамского клуба.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер ван дер Сара
Азия Аякс ван дер Сар Эдвин
Комментарии (3)
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Aston
1571266105
Одна из самых скромных легенд!
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OBOLEV
1571289402
Китайцы вроде умные, но в футболе вообще все плохо. Даже хуже чем в рашке. У нас только Зенит и Спартак постоянно нае..вают. А там всех ) По моему глупое решение по названию стадиона. Хотя возможно так кажется только мне ;)))
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