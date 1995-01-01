Ван дер Сар: «Это нечестно, что «Аякс» выиграл чемпионат и дошел до полуфинала ЛЧ, но стартует в еврокубках с 3-го раунда»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар недоволен тем, что его клуб, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов, стартует раньше, чем клубы, занявшие четвертое место в европейских чемпионатах топ-4.

«Из-за всех международных матчей, вроде Лиги наций, Кубка Африки и Кубка Америки, наши ведущие игроки начнут готовиться к сезону позднее. Но при этом нам необходимо быть готовыми уже на ранних стадиях сезона.

Это нечестно, что выход в полуфинал Лиги чемпионов, победа в чемпионате и Кубке Голландии менее значимо, чем финишировать четвертым в одном из топ-4 чемпионатов Европы.

Ведущие клубы, идущие после топовых чемпионатов Европы, такие как «Селтик», «Копенгаген» и «Аякс», должны зависеть не только от позиции своей страны или рейтинга коэффициентов, но и также получать поощрение за выступления в своих чемпионатах и в Европе», – заявил бывший вратарь.