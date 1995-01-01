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    Ван дер Сар: «Это нечестно, что «Аякс» выиграл чемпионат и дошел до полуфинала ЛЧ, но стартует в еврокубках с 3-го раунда»

    Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар недоволен тем, что его клуб, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов, стартует раньше, чем клубы, занявшие четвертое место в европейских чемпионатах топ-4.

    «Из-за всех международных матчей, вроде Лиги наций, Кубка Африки и Кубка Америки, наши ведущие игроки начнут готовиться к сезону позднее. Но при этом нам необходимо быть готовыми уже на ранних стадиях сезона.

    Это нечестно, что выход в полуфинал Лиги чемпионов, победа в чемпионате и Кубке Голландии менее значимо, чем финишировать четвертым в одном из топ-4 чемпионатов Европы.

    Ведущие клубы, идущие после топовых чемпионатов Европы, такие как «Селтик», «Копенгаген» и «Аякс», должны зависеть не только от позиции своей страны или рейтинга коэффициентов, но и также получать поощрение за выступления в своих чемпионатах и в Европе», – заявил бывший вратарь.

    • «Аякс» стартует в Лиге чемпионов-2019/20 с третьего раунда квалификации.
    • В прошлом сезоне клуб из Амстердама дошел до полуфинала ЛЧ, выиграл национальный чемпионат и кубок.

    Источник: Voetbal International

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +649

      AHTUNGBOL 33 минуты назад

      Пока таблица коэффициентов устраивала, все молчали, а тут несправедливость оказывается..

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