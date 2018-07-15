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  • Ван дер Сар: «Я перешел в «МЮ» в 34 года. Советую Акинфееву попробовать себя в Европе»

Ван дер Сар: «Я перешел в «МЮ» в 34 года. Советую Акинфееву попробовать себя в Европе»

15 июля 2018, 02:04
25

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился мнением о возможном переходе голкипера сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева в зарубежный клуб.

«Акинфееву нужно было уезжать из России намного раньше.

Хотя я перешел из «Фулхэма» в «Манчестер Юнайтед» только в 34 года. Поэтому переход в европейский клуб мог бы стать для Акинфеева новым вызовом и возможностью поиграть против классных игроков. Я советую ему покинуть ЦСКА и попробовать закрепиться в Европе», – сказал ван дер Сар.

Акинфееву 32 года. На протяжение всей карьеры он выступает за ЦСКА.

Источник: Lenta
Россия. Премьер-лига ЦСКА Манчестер Юнайтед ван дер Сар Эдвин
Комментарии (25)
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Yev
1531610002
В отличии от Головина, которого уже который год прочат в Европу, Игорь своей великолепной игрой в нашем чемпионате, помоему, доказал всем, что без проблем заиграл бы в любом гранде Европы. Желвю ему удачи и попробовать подняться на новую для себя ступень. Кстати, Головину желаю того же, только для начпла надо быть более убидительным в родном чемпионате.
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ivanthebest
1531610348
Кто ж его отпустит? Он же памятник)) А если серьёзно, то Гинер никогда его не продаст, да и сам Игорь никуда уже не пойдёт, по характеру он чистый консерватор и не любит рисковать...
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serppion
1531614149
Да, Игорек, подумай с переходом. Тебе еще играть и играть. А у нас еще пенсионный возраст поднимут.
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Опорник84
1531614860
А зачем? Его и здесь не плохо кормят!
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anri1703
1531627896
Если дзагоев головин и акинфеев уйдут то что от цска останется
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Рубик Докоян
1531632408
))) Смотрю на эту ситуацию и вспоминаю как все соседи и друзья были озабочены женить меня в 32года так и с Акинфеевым. Он уже давно для себя определился и никуда не собирается уезжать из Москвы от своих родных и друзей.
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Dominator777
1531635069
Игорек, в отличие от многих экспертов-дебилов, человек - умный и до конца футбольной карьеры останется в армейском клубе:там он всегда будет первым номером и при достойной зарплате, которую в Европе платить ему (впрочем, как и другим вратарям) никто не будет.
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за ЦСКА с 1980г
1531641268
Люди мигрируют за границу в поисках лучшей жизни. А у Игоря лучшая жизнь здесь! Семья,друзья,работа,почёт и уважение!!! Если говорить про рост в профессиональном плане,то судя по многим параметрам, он лучший в России! И если бы хоть кто то доказал на поле(не на диване) обратное и Игорь сел бы на лавку,тогда ему прямая дорога за бугор,подтягивать своё мастерство. Но судя по всему именно в России он встретит свой 40летний юбилей и будет след.тренером нашей сборной.. Ну или как то так..
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OfaZavr
1531642109
так он может и сам не против, были бы предложения достойные.
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zigbert
1531647521
Мысль то хорошая, но как к этому отнесутся болельщики клуба?
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