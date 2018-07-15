Ван дер Сар: «Я перешел в «МЮ» в 34 года. Советую Акинфееву попробовать себя в Европе»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился мнением о возможном переходе голкипера сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева в зарубежный клуб.

«Акинфееву нужно было уезжать из России намного раньше.

Хотя я перешел из «Фулхэма» в «Манчестер Юнайтед» только в 34 года. Поэтому переход в европейский клуб мог бы стать для Акинфеева новым вызовом и возможностью поиграть против классных игроков. Я советую ему покинуть ЦСКА и попробовать закрепиться в Европе», – сказал ван дер Сар.

Акинфееву 32 года. На протяжение всей карьеры он выступает за ЦСКА.