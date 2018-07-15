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    Ван дер Сар: «Я перешел в «МЮ» в 34 года. Советую Акинфееву попробовать себя в Европе»

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился мнением о возможном переходе голкипера сборной России и ЦСКА Игоря Акинфеева в зарубежный клуб.

    «Акинфееву нужно было уезжать из России намного раньше.

    Хотя я перешел из «Фулхэма» в «Манчестер Юнайтед» только в 34 года. Поэтому переход в европейский клуб мог бы стать для Акинфеева новым вызовом и возможностью поиграть против классных игроков. Я советую ему покинуть ЦСКА и попробовать закрепиться в Европе», – сказал ван дер Сар.

    Акинфееву 32 года. На протяжение всей карьеры он выступает за ЦСКА.

    Источник: Lenta

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    15.07.2018 02:04
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 15 июля 2018, 17:22

      А оно иГорьку надо?Биться за место в основе,напрягаться...Там матчей гораздо больше...Европа,Европа...Нас и тут неплохо кормят.

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 15 июля 2018, 15:31

      В Европе вратари не хуже чтобы туда ехать надо быть лучше как минимум

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июля 2018, 14:10

      А чем Россия хуже Европы. Лев ЯШИН получил золотой мяч играя за московское Динамо и сборную. И известен как один из лучших вратарей МИРА, не только Европы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 12:38

      Мысль то хорошая, но как к этому отнесутся болельщики клуба?

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 июля 2018, 11:59

      Хорошая мысль поиграть Акинфееву в европейских топ клубах...

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июля 2018, 11:51

      Как можно Ван Дер Сара назвать Эденом?
      Это ведь не опечатка, тут не на одну букву ошибся редактор.
      Это незнание и позор.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2018, 11:08

      так он может и сам не против, были бы предложения достойные.

      3
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 15 июля 2018, 11:05

      Эдвин ван дер Сар.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 15 июля 2018, 10:54

      Люди мигрируют за границу в поисках лучшей жизни. А у Игоря лучшая жизнь здесь! Семья,друзья,работа,почёт и уважение!!! Если говорить про рост в профессиональном плане,то судя по многим параметрам, он лучший в России! И если бы хоть кто то доказал на поле(не на диване) обратное и Игорь сел бы на лавку,тогда ему прямая дорога за бугор,подтягивать своё мастерство. Но судя по всему именно в России он встретит свой 40летний юбилей и будет след.тренером нашей сборной.. Ну или как то так..

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko > за ЦСКА с 1980г 15 июля 2018, 14:13

      И это- правильно,пусть Габулов подтягивает свое мастерство в Европе.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 15 июля 2018, 10:49

      ван дер Сара вообще то Эдвин зовут

      2
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