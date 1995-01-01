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    Ван дер Сар: «Де Лигт напоминает мне Роналду»

    Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар считает, что своим стремлением быть лучшим в мире защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт очень похож на одноклубника Криштиану Роналду.

    «У де Лигта менталитет человека, который всегда старается совершенствоваться, это заставляет его желать быть лучшим в мире. Я уже видел таких футболистов, как он. Один из них играет за его команду, это Криштиану Роналду.

    Я выступал с ним за «Манчестер Юнайтед» и видел то же желание усердно работать и быть лучшим. У него такое же желание и голод, как у де Лигта», – сказал ван дер Сар.

    • «Ювентус» летом купил де Лигта у «Аякса» за 85,5 миллиона евро.
    • Ван дер Сар и Роналду играли вместе за «МЮ» с 2005 по 2009 год.

    Источник: Football Italia

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