Ван дер Сар: «Де Лигт напоминает мне Роналду»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар считает, что своим стремлением быть лучшим в мире защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт очень похож на одноклубника Криштиану Роналду.

«У де Лигта менталитет человека, который всегда старается совершенствоваться, это заставляет его желать быть лучшим в мире. Я уже видел таких футболистов, как он. Один из них играет за его команду, это Криштиану Роналду.

Я выступал с ним за «Манчестер Юнайтед» и видел то же желание усердно работать и быть лучшим. У него такое же желание и голод, как у де Лигта», – сказал ван дер Сар.