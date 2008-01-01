Гендиректор «Аякса»: «Де Лигт проводит последние игры за «Аякс». Думаю, он перейдет в АПЛ или Примеру»

Перейди в МЮ помоги Боже!!!
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал будущее центрального защитника Матейса де Лигта.
Ранее сообщалось, что борьбу за 19-летнего футболиста ведут «Реал», «Барселона», «Бавария», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ювентус» и «ПСЖ».
«Я думаю, что это будут последние игры Де Лигта за «Аякс», но я надеюсь, что он пойдет на повышение. Он находился в «Аяксе» с детства и в конечном итоге окажется в большом клубе.
Думаю, он отправится в Англию или Испанию», – сказал ван дер Сар.
- В текущем сезоне голландец провел за амстердамцев 53 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость де Лигта в 70 миллионов евро.