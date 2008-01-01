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    Гендиректор «Аякса»: «Де Лигт проводит последние игры за «Аякс». Думаю, он перейдет в АПЛ или Примеру»

    Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал будущее центрального защитника Матейса де Лигта.

    Ранее сообщалось, что борьбу за 19-летнего футболиста ведут «Реал», «Барселона», «Бавария», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ювентус» и «ПСЖ».

    «Я думаю, что это будут последние игры Де Лигта за «Аякс», но я надеюсь, что он пойдет на повышение. Он находился в «Аяксе» с детства и в конечном итоге окажется в большом клубе.

    Думаю, он отправится в Англию или Испанию», – сказал ван дер Сар.

    • В текущем сезоне голландец провел за амстердамцев 53 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость де Лигта в 70 миллионов евро.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +92

      Rooney102 1 час назад

      Перейди в МЮ помоги Боже!!!

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