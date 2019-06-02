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    Алисон повторил рекорд ван дер Сара по сэйвам в финале ЛЧ

    В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

    Голкипер мерсисайдской команды Алисон оставил свои ворота в неприкосновенности, совершив восемь сэйвов.

    Как сообщает Squawka, это повторение рекорда по числу вратарских спасений в финале ЛЧ.

    Автор рекорда – Эдвин ван дер Сар, который сделал восемь сэйвов в решающем матче Лиги чемпионов сезона-2010/11 между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». Тогда каталонцы выиграли со счетом 3:1.

    Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле

    Источник: Squawka

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    02.06.2019 07:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 июня 2019, 18:25

      В этой игре Алиссон играл блестяще. Его заслуга в победе велика.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 июня 2019, 10:44

      Бомбардир.. а ссылка на игрока какого лешего ведет на левого защитника? https://bombardir.ru/player/23318

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