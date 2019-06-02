Алисон повторил рекорд ван дер Сара по сэйвам в финале ЛЧ

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Голкипер мерсисайдской команды Алисон оставил свои ворота в неприкосновенности, совершив восемь сэйвов.

Как сообщает Squawka, это повторение рекорда по числу вратарских спасений в финале ЛЧ.

Автор рекорда – Эдвин ван дер Сар, который сделал восемь сэйвов в решающем матче Лиги чемпионов сезона-2010/11 между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». Тогда каталонцы выиграли со счетом 3:1.

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