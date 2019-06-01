Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле


    5
    Голосов: 4
    01.06.2019 23:56
    «Ливерпуль» – главный клуб в этом году.

    Салах забил, но был незаметен

    Травма Мо Салаха – главное событие прошлого финала ЛЧ. Тогда египтянин ушел с поля после борьбы с Серхио Рамосом, и после этого у «Ливерпуля» практически не было шансов.

    Сейчас – другая история. Салах на поле, он уже на второй минуте бьет пенальти и становится автором главного гола в финале ЛЧ. Но героем сегодняшнего матча его назвать тяжело: все оставшееся время на поле почти ничего не происходило.

    Но это только на самом поле. За его пределами – Салах преодолевал себя, чтобы сыграть сегодня на высочайшем уровне. Финал ЛЧ приходится на Рамадан, священный месяц для мусульман. В прошлом сезоне Салах прервал пост на время финала, и это не помогло. Что он выбрал в этот раз – неизвестно, но выбор явно не был для него простым.

    Главное событие – выбежавшая девушка

    Не верите, что оно главное? Даем вам цифры: за время матча количество ее подписчиков в инстаграме увеличилось с 300 тысяч до 600 тысяч. Весьма возможно, что сейчас, когда вы это читаете, это число еще в пару раз больше.

    Ее зовут Кинси Волански, и она выбежала на поле с футболкой со словом Виталий. Это реклама проекта Виталия Золотовецкого – блогера, который выбегал на поле в финале ЧМ-2014. Кстати, Кинси – его девушка.

    Кейн провалил матч

    Конечно, здесь можно сказать, что его провалил весь «Тоттенхэм», а частично – и «Ливерпуль». Но Кейн переплюнул всех: даже если не учитывать всех ожиданий от форварда сборной Англии, он был очень плох.

    В первом тайме Кейн коснулся мяча всего 11 раз: это меньше, чем любой другой футболист «Тоттенхэма».

    После матчей с «Аяксом» многие говорили, что «Тоттенхэм» сделал камбэк несмотря на отсутствие Кейна. Сегодня тот камбэк выглядит уже с другой стороны: может быть, с Кейном его бы и не было?

    Клопп наконец взял то, что он заслуживал

    В количестве проигранных Клоппом финалов запутался даже Арсен Венгер: до этого матча немец проиграл шесть из семи, если не учитывать суперкубки.

    В этом матче в любом случае должна была завершиться чья-то неудачная серия: либо Клоппа, либо «Тоттенхэма». Выпал вариант более личный, более эмоциональный: у Клоппа огромная фанатская база еще со времен «Боруссии».

    Лига чемпионов – первый евротрофей Юргена Клоппа. До этого он дважды был в финалах ЛЧ и один раз – в ЛЕ.

    Алиссон тащит. Это заметно после Кариуса

    Вратарская тема – важный вопрос «Ливерпуля» в прошлом сезоне. После финала Кариус уехал в аренду в Турцию, где у него тоже не все хорошо.

    Несмотря на относительно стабильную игру в чемпионате, тренеры критикуют Кариуса. Зато «Ливерпуль», кажется, наконец-то может быть спокоен.

    У «Тоттенхэма» было не так много моментов, но все, которые были, Алиссон тащил. Возможно, именно его уверенность стала ключевой в этом финале.

    Лига чемпионов. Финал

    Тоттенхэм (Англия) – Ливерпуль (Англия) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Салах, 2 (с пенальти); 0:2 – Ориги, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3856

      Агасфер 3 часа назад

      Тоска и на поле два соска...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      DonBaton 6 часов назад

      Тухлятина,а не матч,просранные 2 часа жизни

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +666

      Benifacto 8 часов назад

      ожидаемая победа, спасибо ливер я на тя пяточок грузил)_

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +898

      Dizayner 14 часов назад

      давайте признаем - этот финал отстойнее другого, но там хотя бы было веселье, а тут лишь дЭвушка витальки полуголая))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      АИН-27 14 часов назад

      Я болел персонально за Ю. Клоппа! Свершилось то, что должно было произойти еще год назад против пустого Реала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kachan63 14 часов назад

      Рад за Клоппа! Наконец-то выиграл трофей после "Боруссии", да ещё какой!
      Но, вообще-то, странный этот турнир, в названии говорится о чемпионах, а выигрывают кто попало. Пора поменять либо название, либо формат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5960

      Skull_Boy 15 часов назад

      Где тут финал был то, самая унылая игра уровня Анжи-Енисей и пусть Ливер судье спасибо скажет, за самый 100% пендыль в мире, это дерьмо, пиррова победа

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +287

      Vistavas 15 часов назад

      Не матч, а унылое гавно какое-то. Два раза чуть не уснул. Всё настолько скучно, что даже пенальти на 20-какой-то секунде не взбодрил в начале. =(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Александр Эдуардович 15 часов назад

      Это самый стремный финал который я видел)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +626

      Мы ЦСКА 15 часов назад

      Это реклама проекта Виталия Золотовецкого – блогера, который выбегал на поле в финале ЧМ-2014. Кстати, Кинси – его девушка......

      2 дибила это сила!!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77109
    #4
    zigbert
    71256
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru