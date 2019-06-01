Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле

«Ливерпуль» – главный клуб в этом году.

Салах забил, но был незаметен

Травма Мо Салаха – главное событие прошлого финала ЛЧ. Тогда египтянин ушел с поля после борьбы с Серхио Рамосом, и после этого у «Ливерпуля» практически не было шансов.

Сейчас – другая история. Салах на поле, он уже на второй минуте бьет пенальти и становится автором главного гола в финале ЛЧ. Но героем сегодняшнего матча его назвать тяжело: все оставшееся время на поле почти ничего не происходило.

Но это только на самом поле. За его пределами – Салах преодолевал себя, чтобы сыграть сегодня на высочайшем уровне. Финал ЛЧ приходится на Рамадан, священный месяц для мусульман. В прошлом сезоне Салах прервал пост на время финала, и это не помогло. Что он выбрал в этот раз – неизвестно, но выбор явно не был для него простым.

Главное событие – выбежавшая девушка

Не верите, что оно главное? Даем вам цифры: за время матча количество ее подписчиков в инстаграме увеличилось с 300 тысяч до 600 тысяч. Весьма возможно, что сейчас, когда вы это читаете, это число еще в пару раз больше.

twit text — Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) 1 июня 2019 г.

Ее зовут Кинси Волански, и она выбежала на поле с футболкой со словом Виталий. Это реклама проекта Виталия Золотовецкого – блогера, который выбегал на поле в финале ЧМ-2014. Кстати, Кинси – его девушка.

Кейн провалил матч

Конечно, здесь можно сказать, что его провалил весь «Тоттенхэм», а частично – и «Ливерпуль». Но Кейн переплюнул всех: даже если не учитывать всех ожиданий от форварда сборной Англии, он был очень плох.

В первом тайме Кейн коснулся мяча всего 11 раз: это меньше, чем любой другой футболист «Тоттенхэма».

После матчей с «Аяксом» многие говорили, что «Тоттенхэм» сделал камбэк несмотря на отсутствие Кейна. Сегодня тот камбэк выглядит уже с другой стороны: может быть, с Кейном его бы и не было?

Клопп наконец взял то, что он заслуживал

В количестве проигранных Клоппом финалов запутался даже Арсен Венгер: до этого матча немец проиграл шесть из семи, если не учитывать суперкубки.

В этом матче в любом случае должна была завершиться чья-то неудачная серия: либо Клоппа, либо «Тоттенхэма». Выпал вариант более личный, более эмоциональный: у Клоппа огромная фанатская база еще со времен «Боруссии».

Лига чемпионов – первый евротрофей Юргена Клоппа. До этого он дважды был в финалах ЛЧ и один раз – в ЛЕ.

Алиссон тащит. Это заметно после Кариуса

Вратарская тема – важный вопрос «Ливерпуля» в прошлом сезоне. После финала Кариус уехал в аренду в Турцию, где у него тоже не все хорошо.

Несмотря на относительно стабильную игру в чемпионате, тренеры критикуют Кариуса. Зато «Ливерпуль», кажется, наконец-то может быть спокоен.

У «Тоттенхэма» было не так много моментов, но все, которые были, Алиссон тащил. Возможно, именно его уверенность стала ключевой в этом финале.

Лига чемпионов. Финал

Тоттенхэм (Англия) – Ливерпуль (Англия) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Салах, 2 (с пенальти); 0:2 – Ориги, 87.

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