Акинфеев: «В 2009 году заполучил майку великого ван дер Сара, но в аэропорту Манчестера ее украли»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как у него украли футболку экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван де Сара.

«Когда в 2009 году мы играли в Манчестере еще против великого ван дер Сара, я попросил его поменяться майками. Я ее заполучил, но в аэропорту Манчестера у меня ее благополучно вытащили из сумки, когда я сдавал багаж.

Поэтому майка ван дер Сара осталась в Манчестере. У ребят тоже пропали куртки, костюмы. В аэропорту. Грузчики или кто-то, не знаю, обшмонали все сумки и вытащили самое ценное для игроков», – сообщил Акинфеев.