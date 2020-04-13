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  • Акинфеев: «В 2009 году заполучил майку великого ван дер Сара, но в аэропорту Манчестера ее украли»

Акинфеев: «В 2009 году заполучил майку великого ван дер Сара, но в аэропорту Манчестера ее украли»

13 апреля 2020, 08:18
6

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как у него украли футболку экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван де Сара.

«Когда в 2009 году мы играли в Манчестере еще против великого ван дер Сара, я попросил его поменяться майками. Я ее заполучил, но в аэропорту Манчестера у меня ее благополучно вытащили из сумки, когда я сдавал багаж.

Поэтому майка ван дер Сара осталась в Манчестере. У ребят тоже пропали куртки, костюмы. В аэропорту. Грузчики или кто-то, не знаю, обшмонали все сумки и вытащили самое ценное для игроков», – сообщил Акинфеев.

  • В 2009 году ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:3.
  • Ван дер Сар выступал за английский клуб с 2005 по 2011 год и выиграл 11 трофеев.

Источник: Ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Манчестер Юнайтед Акинфеев Игорь ван дер Сар Эдвин
Комментарии (6)
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кто там
1586758098
Ну что ты Игорь, ничего не сечёшь в путешествиях, совсем колхоз? Все же знают, что документы и деньги нужно носить на пузе в сумочке, а самое ценное что туда не помещается запихивать в трусы или несколькими слоями на себя надевать, эх Игорёк. Гыгыгы
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Vizual
1586764187
Зюбинью 100%
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Соарес
1586786533
В армии нет такого слова украли ,есть слово *****..
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general.lizyukov
1586805580
Написал бы, уверен, он бы тебе с радостью ещё с десяток маек подкинул, чай, коллеги.
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