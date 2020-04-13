Акинфеев: «В 2009 году заполучил майку великого ван дер Сара, но в аэропорту Манчестера ее украли»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как у него украли футболку экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван де Сара.
«Когда в 2009 году мы играли в Манчестере еще против великого ван дер Сара, я попросил его поменяться майками. Я ее заполучил, но в аэропорту Манчестера у меня ее благополучно вытащили из сумки, когда я сдавал багаж.
Поэтому майка ван дер Сара осталась в Манчестере. У ребят тоже пропали куртки, костюмы. В аэропорту. Грузчики или кто-то, не знаю, обшмонали все сумки и вытащили самое ценное для игроков», – сообщил Акинфеев.
- В 2009 году ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:3.
- Ван дер Сар выступал за английский клуб с 2005 по 2011 год и выиграл 11 трофеев.
Источник: Ютуб-канал ЦСКА