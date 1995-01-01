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    Акинфеев: «В 2009 году заполучил майку великого ван дер Сара, но в аэропорту Манчестера ее украли»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как у него украли футболку экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван де Сара.

    «Когда в 2009 году мы играли в Манчестере еще против великого ван дер Сара, я попросил его поменяться майками. Я ее заполучил, но в аэропорту Манчестера у меня ее благополучно вытащили из сумки, когда я сдавал багаж.

    Поэтому майка ван дер Сара осталась в Манчестере. У ребят тоже пропали куртки, костюмы. В аэропорту. Грузчики или кто-то, не знаю, обшмонали все сумки и вытащили самое ценное для игроков», – сообщил Акинфеев.

    • В 2009 году ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:3.
    • Ван дер Сар выступал за английский клуб с 2005 по 2011 год и выиграл 11 трофеев.

    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +317

      Vizual 4 часа назад

      Зюбинью 100%

      1
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    • ...
      Рейтинг: +477

      кто там 5 часов назад

      Ну что ты Игорь, ничего не сечёшь в путешествиях, совсем колхоз?
      Все же знают, что документы и деньги нужно носить на пузе в сумочке, а самое ценное что туда не помещается запихивать в трусы или несколькими слоями на себя надевать, эх Игорёк.
      Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +1017

      Иван Петров 1986 > кто там 2 часа назад

      Так они и так все самое ценное в трусах носят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +477

      кто там > Иван Петров 1986 2 часа назад

      Ну если ты о том самом, то учитывая сколько у них уже детей, то это ценное уже обесценилось, возможно)

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