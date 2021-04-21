Вудворда в «Манчестер Юнайтед» может сменить ван дер Сар

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар может занять должность вице-президента английского клуба. Об этом пишет журналист Николо Скира.

Ранее «МЮ» объявил, что нынешний вице-президент Эд Вудворд покинет пост в конце сезона.