Вудворда в «Манчестер Юнайтед» может сменить ван дер Сар

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар может занять должность вице-президента английского клуба. Об этом пишет журналист Николо Скира.
Ранее «МЮ» объявил, что нынешний вице-президент Эд Вудворд покинет пост в конце сезона.
- Ван дер Сар играл за «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2011 год.
- Вудворд работает в «МЮ» с 2005 года.
Источник: твиттер Николо Скиры
Скира – бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (121 тысяча подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.