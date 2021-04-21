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    Вудворда в «Манчестер Юнайтед» может сменить ван дер Сар

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар может занять должность вице-президента английского клуба. Об этом пишет журналист Николо Скира.

    Ранее «МЮ» объявил, что нынешний вице-президент Эд Вудворд покинет пост в конце сезона.

    • Ван дер Сар играл за «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2011 год.
    • Вудворд работает в «МЮ» с 2005 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Скира – бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (121 тысяча подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    21.04.2021 22:47
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