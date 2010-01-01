Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
7
3
1
29
12
17
24
11
7
2
2
35
13
22
23
11
6
5
0
31
12
19
23
11
7
2
2
27
9
18
23
11
6
3
2
20
11
9
21
11
5
4
2
17
17
0
19
11
5
3
3
19
13
6
18
11
4
3
4
26
24
2
15
11
4
3
4
23
22
1
15
11
3
5
3
20
24
-4
14
11
3
3
5
17
23
-6
12
12
3
3
6
13
24
-11
12
11
3
3
5
19
31
-12
12
11
2
5
4
16
18
-2
11
11
3
2
6
16
28
-12
11
11
2
3
6
16
23
-7
9
11
1
3
7
13
24
-11
6
12
0
3
9
11
40
-29
3
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
21
5
16
14
5
4
0
1
10
5
5
12
5
3
2
0
11
5
6
11
5
3
1
1
9
5
4
10
6
3
1
2
8
5
3
10
6
2
3
1
11
8
3
9
5
1
4
0
10
5
5
7
6
2
1
3
13
14
-1
7
6
2
1
3
12
15
-3
7
5
2
1
2
5
8
-3
7
6
2
0
4
6
14
-8
6
6
1
2
3
12
17
-5
5
6
1
2
3
9
14
-5
5
5
1
2
2
9
15
-6
5
6
0
4
2
9
12
-3
4
5
1
1
3
8
12
-4
4
5
1
0
4
5
19
-14
3
6
0
2
4
5
17
-12
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
21
7
14
16
5
5
0
0
18
4
14
15
6
3
3
0
12
9
3
12
6
3
2
1
17
4
13
11
6
3
2
1
11
6
5
11
5
3
0
2
14
8
6
9
5
2
2
1
11
7
4
8
5
2
2
1
13
10
3
8
5
2
2
1
11
8
3
8
6
2
2
2
11
9
2
8
5
2
1
2
7
6
1
7
5
2
1
2
8
9
-1
7
6
2
1
3
10
16
-6
7
6
1
3
2
7
10
-3
6
5
1
1
3
4
6
-2
4
6
0
3
3
9
19
-10
3
6
0
2
4
5
12
-7
2
6
0
1
5
6
23
-17
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире