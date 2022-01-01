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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Спарта
Состав
€ 8,88 млн
Спарта Роттердам - состав команды
Роттердам
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Хет Кастеел
Сайт:
http://www.sparta-rotterdam.nl
Тренер:
Йерун Рейсдейк
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
20
Беднарек Филип
Вра
34
€ 0.2 млн
30
Куйпер Паскаль
Вра
22
€ 0.075 млн
5
Куйперс Бас
Защ
32
€ 0.8 млн
4
Мартинс-Инди Бруно
Защ
34
€ 0.3 млн
2
Бакари Саид
Защ
32
€ 0.3 млн
15
ван Анхолт Патрик
Защ
36
€ 0.25 млн
14
Max de Ligt
Защ
-
12
Boyd Reith
Защ
-
6
Nick Verschuren
Защ
-
11
Бабади Айзек
Пол
21
€ 1.5 млн
10
Торнстра Йенс
Пол
37
€ 0.2 млн
18
Де Гузман Джонатан
Пол
39
€ 0.05 млн
8
Cedric Hatenboer
Пол
-
16
Alwande Roaldsoy
Пол
-
18
Robin van Cruijsen
Пол
-
21
Мито Сунсуке
Нап
24
€ 2 млн
7
ван Берген Митчелл
Нап
27
€ 1.5 млн
17
Терхо Каспер
Нап
23
€ 1 млн
13
Бас Юлиан
Нап
24
€ 0.7 млн
1
Michael Brouwer
Нап
-
22
Joel Ideho
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 6
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