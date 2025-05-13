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Прогноз на точный счет матча «Утрехт» – «Спарта»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025

13 мая 2025 11:52
Утрехт - Спарта
14 мая 2025, среда 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
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5.3
Точный счёт 3:1 в пользу «Утрехта»
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14 мая на стадионе «Гальгенвард» в рамках 33 тура Эредивизи встретятся команды «Утрехт» и «Спарта». «Утрехт» продолжает борьбу за место в Лиге Европы и занимает 4-е место, в то время как «Спарта» находится в середине таблицы и решает задачу сохранения позиций. Ожидается напряжeнный матч, в котором «Утрехт» будет фаворитом, однако «Спарта» в последних играх демонстрирует крепкую форму и способна создать проблемы любому сопернику. Это будет встреча, где каждая ошибка может стоить дорого.

«Утрехт»

После 32 туров «Утрехт» набрал 62 очка и занимает 4-е место. В последних 5 играх команда забила 13 голов и пропустила 5, что свидетельствует о стабильности в атаке и умеренной надeжности в обороне. Мигель Родригес с 10 голами продолжает быть лидером команды. «Утрехт» пропускает в среднем 1 гол за матч, но в атаке в последних играх выглядит намного продуктивнее. В домашних играх команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что даeт уверенность в своей силе на родном стадионе. Основной акцент будет сделан на активную игру в атаке, чтобы вернуть победную серию и укрепить свою позицию в верхней части таблицы.

«Спарта»

«Спарта» в этом сезоне набрала 38 очков и занимает 10-е место. Команда показала отличные результаты в последних 5 играх, забив 9 голов и пропустив 4. Тобиас Леуритсен – лучший бомбардир команды с 9 голами в 32 матчах. Несмотря на отсутствие высоких амбиций в турнирной таблице, «Спарта» демонстрирует уверенную игру в последних матчах, не проигрывая в 9 из 11 последних встреч. Однако в гостевых играх команда не всегда стабильна, хотя в целом держится на приличном уровне. Проблемы с защитой, хотя и не столь выражены, могут сыграть свою роль в матчах против таких сильных соперников, как «Утрехт».

Факты о командах

«Утрехт»

  • Забивает в среднем 2.6 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает 1.0 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • Стабильная атака и средняя оборона

«Спарта»

  • Забивает в среднем 1.8 гола за игру
  • Пропускает 0.8 гола за игру
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Проблемы с защитой, но стабильная атакующая линия

Личные встречи
85% (17)
5% (1)
10% (2)
45
Забитых мячей
11
2.25
В среднем за матч
0.55
5:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  5:1
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Спарта
1 : 4
03.11.2024
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Утрехт
3 : 1
23.05.2024
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Утрехт
0 : 1
12.05.2024
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 2
26.11.2023
Утрехт
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Спарта
0 : 1
04.06.2023
Утрехт
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Утрехт
1 : 2
01.06.2023
Спарта
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Спарта
0 : 3
24.02.2023
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
3 : 1
23.10.2022
Спарта
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Спарта
0 : 3
23.01.2022
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
15.08.2021
Спарта
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Спарта
0 : 0
13.05.2021
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Утрехт
1 : 0
24.01.2021
Спарта
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Утрехт
5 : 1
08.03.2020
Спарта
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Спарта
1 : 2
27.10.2019
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
1 : 0
07.02.2018
Спарта
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 3
26.11.2017
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Спарта
1 : 2
14.01.2017
Утрехт
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Утрехт
2 : 0
25.09.2016
Спарта
Чемпионат Голландии, 33 тур
Спарта
0 : 3
18.04.2010
Утрехт
Чемпионат Голландии, 5 тур
Утрехт
2 : 0
29.08.2009
Спарта
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Прогноз на матч «Утрехт» – «Спарта»

Исходя из текущей формы команд и мотивации, «Утрехт» выглядит фаворитом матча. В последние недели команда демонстрирует отличную результативность и стабильность в домашних играх. «Спарта», несмотря на хорошие результаты, вероятно, не сможет остановить атакующую мощь «Утрехта». Ожидаем, что матч будет достаточно результативным, но в конечном итоге хозяева поля смогут одержать победу. Прогноз: 3:1 в пользу «Утрехта».

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Утрехта» – коэффициент 5.30
  • Победа «Утрехта» – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

5.3
Точный счёт 3:1 в пользу «Утрехта»
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Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие Спарта Утрехт
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