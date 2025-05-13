14 мая на стадионе «Гальгенвард» в рамках 33 тура Эредивизи встретятся команды «Утрехт» и «Спарта». «Утрехт» продолжает борьбу за место в Лиге Европы и занимает 4-е место, в то время как «Спарта» находится в середине таблицы и решает задачу сохранения позиций. Ожидается напряжeнный матч, в котором «Утрехт» будет фаворитом, однако «Спарта» в последних играх демонстрирует крепкую форму и способна создать проблемы любому сопернику. Это будет встреча, где каждая ошибка может стоить дорого.

«Утрехт»

После 32 туров «Утрехт» набрал 62 очка и занимает 4-е место. В последних 5 играх команда забила 13 голов и пропустила 5, что свидетельствует о стабильности в атаке и умеренной надeжности в обороне. Мигель Родригес с 10 голами продолжает быть лидером команды. «Утрехт» пропускает в среднем 1 гол за матч, но в атаке в последних играх выглядит намного продуктивнее. В домашних играх команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что даeт уверенность в своей силе на родном стадионе. Основной акцент будет сделан на активную игру в атаке, чтобы вернуть победную серию и укрепить свою позицию в верхней части таблицы.

«Спарта»

«Спарта» в этом сезоне набрала 38 очков и занимает 10-е место. Команда показала отличные результаты в последних 5 играх, забив 9 голов и пропустив 4. Тобиас Леуритсен – лучший бомбардир команды с 9 голами в 32 матчах. Несмотря на отсутствие высоких амбиций в турнирной таблице, «Спарта» демонстрирует уверенную игру в последних матчах, не проигрывая в 9 из 11 последних встреч. Однако в гостевых играх команда не всегда стабильна, хотя в целом держится на приличном уровне. Проблемы с защитой, хотя и не столь выражены, могут сыграть свою роль в матчах против таких сильных соперников, как «Утрехт».

Факты о командах

«Утрехт»

Забивает в среднем 2.6 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает 1.0 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Стабильная атака и средняя оборона

«Спарта»

Забивает в среднем 1.8 гола за игру

Пропускает 0.8 гола за игру

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

Проблемы с защитой, но стабильная атакующая линия

Личные встречи 85% (17) 5% (1) 10% (2) 45 Забитых мячей 11 2.25 В среднем за матч 0.55 5:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 5:1 Нидерланды. Эредивизие, 11 тур Спарта 1 : 4 Утрехт Нидерланды. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК Утрехт 3 : 1 Спарта Нидерланды. Эредивизие, 33 тур Утрехт 0 : 1 Спарта Нидерланды. Эредивизие, 13 тур Спарта 1 : 2 Утрехт Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК Спарта 0 : 1 Утрехт Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК Утрехт 1 : 2 Спарта Голландия. Эредивизие, 23 тур Спарта 0 : 3 Утрехт Голландия. Эредивизие, 11 тур Утрехт 3 : 1 Спарта Голландия. Эредивизие, 20 тур Спарта 0 : 3 Утрехт Голландия. Эредивизие, 1 тур Утрехт 4 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 33 тур Спарта 0 : 0 Утрехт Голландия. Эредивизие, 18 тур Утрехт 1 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 26 тур Утрехт 5 : 1 Спарта Голландия. Эредивизие, 11 тур Спарта 1 : 2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 22 тур Утрехт 1 : 0 Спарта Голландия. Эредивизие, 13 тур Спарта 1 : 3 Утрехт Голландия. Эредивизие, 18 тур Спарта 1 : 2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 7 тур Утрехт 2 : 0 Спарта Чемпионат Голландии, 33 тур Спарта 0 : 3 Утрехт Чемпионат Голландии, 5 тур Утрехт 2 : 0 Спарта

Прогноз на матч «Утрехт» – «Спарта»

Исходя из текущей формы команд и мотивации, «Утрехт» выглядит фаворитом матча. В последние недели команда демонстрирует отличную результативность и стабильность в домашних играх. «Спарта», несмотря на хорошие результаты, вероятно, не сможет остановить атакующую мощь «Утрехта». Ожидаем, что матч будет достаточно результативным, но в конечном итоге хозяева поля смогут одержать победу. Прогноз: 3:1 в пользу «Утрехта».

Рекомендованные ставки и коэффициенты