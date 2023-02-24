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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Утрехт
Спарта - Утрехт: обзор матча 24 февраля 2023
Спарта
24.02.2023, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 23 тур
0 : 3
Завершен
Утрехт
74'
В. Йенсен
88'
О. Буссаид
89'
А. Декотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Утрехт
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
В. ван Крой
90'
+3
Замена
Р. Мейсен
️️️️
Ш. Самбо
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Намли
90'
+2
90'
+1
Замена
Б. Рамселар
️️️️
О. Буссаид
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Декотт
Пас отдал
В. Йенсен
88'
ГОЛ! 0:2!
О. Буссаид
Пас отдал
Й. Торнстра
84'
Замена
А. Декотт
️️️️
А. Дувикас
84'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
М. ван дер Маарел
Замена
Ю. Намли
️️️️
М. Пинту
83'
Замена
Э. Мелькерсен
️️️️
Д. Де Гузман
83'
74'
ГОЛ! 0:1!
В. Йенсен
Пас отдал
С. ван де Стрек
Желтая карточка
Д. Де Гузман
71'
69'
Замена
В. Йенсен
️️️️
Т. Бут
Красная карточка
А. Ауассар
50'
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
К. Сайто
50'
45'
+1
Желтая карточка
М. Саньян
Желтая карточка
Ш. Самбо
38'
27'
Желтая карточка
Л. Броуверс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Лук Броуверс
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Утрехт
61
Sep van der Heijden
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
3-4-1-2
1
Олий
20
Самбо
3
Вриндс
18
Пинту
6
Ауассар
18
Де Гузман
24
Верскуерен
16
Китолано
32
ван Крой
9
Лауритсен
14
Сайто
4-2-2-1-1
1
Баркас
2
Клайбер
93
Саньян
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
21
Торнстра
20
Броуверс
18
Бут
22
ван де Стрек
49
Буссаид
9
Дувикас
20
Самбо
3
Мейсен
3
Мейсен
20
Самбо
14
Сайто
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
14
Сайто
32
ван Крой
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
32
ван Крой
18
Пинту
7
Намли
7
Намли
18
Пинту
18
Де Гузман
9
Мелькерсен
9
Мелькерсен
18
Де Гузман
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
49
Буссаид
23
Рамселар
23
Рамселар
49
Буссаид
18
Бут
55
Йенсен
55
Йенсен
18
Бут
9
Дувикас
9
Декотт
9
Декотт
9
Дувикас
Остались в запасе
Спарта
Утрехт
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
61
Sep van der Heijden
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Остались в запасе
61
Sep van der Heijden
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
33
Томми Сент-Джаго
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Спарта - Утрехт
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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