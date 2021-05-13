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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Утрехт
Спарта - Утрехт: обзор матча 13 мая 2021
Спарта
13.05.2021, четверг, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
0 : 0
Завершен
Утрехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Утрехт
Желтая карточка
Д. Абелс
90'
+4
78'
Замена
U. Emanuelson
️️️️
О. Буссаид
77'
Замена
М. Силла
️️️️
А. Махер
76'
Желтая карточка
О. Буссаид
Замена
Э. Эмега
️️️️
М. Энгельс
68'
Замена
М. Пинту
️️️️
А. Мейерс
67'
60'
Замена
С. Густафсон
️️️️
С. ван де Стрек
60'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Э. Элиа
59'
Замена
Т. Сент-Джаго
️️️️
Х. тер Авест
Замена
Р. Харчуш
️️️️
B. Smeets
59'
52'
Желтая карточка
А. Махер
Желтая карточка
А. Ауассар
52'
Желтая карточка
T. Beugelsdijk
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
8
Марио Энгельс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
11
Эльеро Элиа
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Мартен Пас
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
28
Urby Emanuelson
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
3-5-2
40
Окойе
2
Абелс
3
Вриндс
4
14
Мейерс
21
Харруи
10
6
Ауассар
21
Мейнанс
9
Ти
8
Энгельс
3-4-1-2
1
Эльшлегель
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
14
Янссен
6
Махер
8
ван Овереем
9
Керк
11
Элиа
49
Буссаид
22
ван де Стрек
4
8
Энгельс
22
Эмега
22
Эмега
8
Энгельс
10
27
Харчуш
27
Харчуш
10
14
Мейерс
18
Пинту
18
Пинту
14
Мейерс
5
тер Авест
33
Сент-Джаго
33
Сент-Джаго
5
тер Авест
6
Махер
9
Силла
9
Силла
6
Махер
49
Буссаид
28
28
49
Буссаид
11
Элиа
9
9
11
Элиа
22
ван де Стрек
86
Густафсон
86
Густафсон
22
ван де Стрек
Остались в запасе
Спарта
Утрехт
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Тиймен Ниджуис
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
7
Ремко Балк
ПВ
1
Мартен Пас
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
7
Ремко Балк
ПВ
1
Мартен Пас
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Спарта - Утрехт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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